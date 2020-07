Một tiếp viên cho biết nếu là hành khách, cô sẽ không bao giờ đặt bất kỳ thứ gì của mình vào túi ghế trước mặt.

Trên Reddit, nhiều người đã tham gia thảo luận sôi nổi về một đề tài: điều khiến bạn cảm thấy ghê nhất trên máy bay là gì. Một tiếp viên hàng không có 6 năm kinh nghiệm chia sẻ: "Tôi từng phục vụ các chuyến bay đường dài, rồi chuyển sang các chặng ngắn và sau đó là các chặng siêu dài. Tôi cũng phục vụ trong các khoang hạng nhất và phổ thông. Do đó, tôi luôn khuyên mọi người điều không bao giờ nên làm trên máy bay chính là bỏ đồ vào túi ghế phía trước mặt".

Túi ghế là nơi hành khách để mọi thứ của họ vào bên trong, từ khăn giấy bẩn, đồ ăn, chai nước, điện thoại... Ảnh: Upgrade travelbetter.

Theo tiếp viên này, túi ghế đựng đồ phía trước mặt mỗi hành khách thường là nơi chứa túi nôn, hướng dẫn an toàn bay. Nó cũng được trưng dụng làm nơi để đồ, rác của hành khách. Sau mỗi chuyến bay, các túi ghế này luôn được tiếp viên dọn rác sạch sẽ. Nhưng nó hiếm khi được lau chùi, làm sạch đúng nghĩa. Nhiều hãng bay thường sử dụng máy bay quay vòng. Điều này có nghĩa tiếp viên chỉ đơn giản đi dọn sạch rác, cất tạp chí khách để bừa bãi vào túi ghế, xếp gọn dây an toàn và sau đó chào đón hành khách cho chuyến bay mới. Do vậy, túi ghế trước mặt là nơi bẩn nhất, theo kinh nghiệm của tiếp viên.

"Tôi từng nhìn thấy trong túi ghế đó người ta để kẹo, khăn giấy bẩn, túi nôn đã dùng rồi, quần lót, tất bẩn, kẹo cao su, kẹo ăn dở, lõi táo và thậm chí có người còn để chân vào đó. Và trong chuyến bay tiếp theo, bạn đặt điện thoại, máy tính xách tay hoặc chai nước, đồ ăn của mình vào đấy".

Bên cạnh đó, không ít tiếp viên chia sẻ cảnh tượng khiến họ rùng mình nhất là hành khách thay tã bẩn cho con cái trên khay bàn ăn. Hãy hình dung một người đặt chiếc bỉm bẩn của trẻ em lên đó, và trong chuyến bay sau là khay để đồ ăn của hành khách. Đó là lý do nhiều hãng bay thường yêu cầu phụ huynh đưa con vào khu vực thay tã riêng trong nhà vệ sinh trên máy bay, thay vì "tự xử" ngay ở ghế ngồi.

Ngoài ra, một cựu tiếp viên cũng tiếp lộ trên Quora lý do hành khách nên mang theo chăn riêng của mình lên máy bay để đắp thay vì mượn từ hãng. Trên máy bay thường rất lạnh, nên nhiều hãng bay thường phục vụ chăn đắp cho hành khách. Sau khi chuyến bay kết thúc, những chiếc chăn này được thu lại, gấp phẳng phiu và đóng gói trong túi bóng để phục vụ những hành khách của chuyến sau. Chúng ít khi được giặt sạch sau mỗi chuyến bay. Và nhiều tiếp viên tin rằng, những chiếc chăn dùng chung này không hề sạch như bạn vẫn nghĩ.

Anh Minh (Theo Express)