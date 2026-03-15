Điều khiển ôtô vào chỗ đỗ như trò chơi điện tử

Video: XuZhenqing

Tài xế muốn chọn chỗ đỗ bên phải với quá trình lựa chọn thực hiện trên màn hình trung tâm trông như một trò chơi. Khi đã đưa chiếc xe vào ô mong muốn, tài xế bấm nút khởi động tính năng đỗ xe tự động.

Xe trong video là một chiếc Xpeng với hệ thống hỗ trợ đỗ xe Xpilot. Theo hãng, hệ thống hỗ trợ nhiều kịch bản đỗ xe khác nhau, từ vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ, hoặc chọn chỗ đỗ lý tưởng trong số nhiều ô đỗ khác nhau.

Trong số hàng trăm bình luận, nhiều người tỏ ý thán phục công nghệ của hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là khả năng hiển thị hình ảnh từ camera 360. Nhưng không ít người khác nói rằng quá trình quá phức tạp, khi đơn giản chỉ cần để mặc hệ thống tự làm việc như nhiều mẫu xe khác. Có người nói vui rằng, thời gian để ngồi chọn chỗ đỗ như trong video, tài xế có thể đã bị xe khác chiếm mất chỗ.

Trong khi hầu hết mọi người chỉ vào tính năng đỗ xe, có người nhận xét rằng sự thay đổi sâu sắc hơn nằm ở chỗ chiếc xe đang học cách hiểu ý định của con người, chứ không chỉ là luật lệ giao thông. Đó là cách mà xe cộ trở thành nền tảng phần mềm.

Mỹ Anh