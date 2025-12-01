Điều khiến khách tái mặt khi nhập cảnh Australia

Nhiều du khách mang hàng hóa trái phép khi nhập cảnh Australia đã bị phạt và đưa lên truyền hình trong chương trình Border Security Australia's Front Line".

Hoàng Minh, sống tại Hà Nội, có kế hoạch du lịch Australia năm tới nên thường xuyên xem chương trình Border Security Australia's Front Line (An ninh Biên giới: Tuyến đầu của Australia) để nắm thêm các quy định về hàng hóa khi nhập cảnh. Tuy nhiên, điều thu hút anh hơn cả là cảm giác kịch tính khi xem các du khách nhập cảnh bị kiểm tra hành lý, gương mặt hoảng hồn của họ khi sắp bị phát hiện những món đồ trái phép.

"Cách họ cắt, dựng, ghép nhạc khiến mình cũng bị cuốn theo việc kiểm tra", anh nói, cho biết khá bất ngờ vì nhiều lần thấy người châu Á - đặc biệt là khách Việt Nam - xuất hiện trên chương trình.

Border Security: Australia's Front Line là chương trình truyền hình thực tế tài liệu quan sát kéo dài 17 mùa, bắt đầu từ năm 2004, tập trung vào công việc hằng ngày của các sĩ quan thuộc Lực lượng Biên giới Australia và các nhân viên an toàn sinh học. Chương trình được quay chủ yếu tại các sân bay quốc tế lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane cùng với các cảng biển và trung tâm thư quốc tế.

Chất cấm được ngụy trang trong những chai nước súc miệng. Ảnh: Border Security

Nội dung của Border Security xoay quanh ba lĩnh vực chính gồm Hải quan và Ma túy, An toàn Sinh học (Kiểm dịch) và Di trú (Nhập cư/Visa). Các tập phim ghi lại từ những vi phạm nhỏ như du khách cố tình mang thực phẩm bị cấm đến các vụ việc nghiêm trọng như buôn lậu ma túy quy mô lớn, bắt giữ những người có tiền án nghiêm trọng, khách bị hủy visa và trục xuất. Kênh YouTube của chương trình có hơn 550.000 lượt đăng ký và video nổi tiếng nhất có gần 7 triệu lượt xem.

Hoàng Minh cho biết vẫn ấn tượng tập 13 của mùa 14 khi hai phụ nữ từ Việt Nam đã bị phát hiện mang cua sống trong hành lý. Họ từng nhập cảnh vào Australia từ Việt Nam khoảng 18 lần và đã biết rõ quy trình nhưng vẫn cố tình làm sai nên bị phạt 420 AUD. Ngoài ra, nhiều mặt hàng thực phẩm từ Việt Nam cũng bị các nhân viên an ninh yêu cầu tiêu hủy vì "tiềm ẩn rủi ro".

"Không tốt đâu nhé", nhân viên an ninh nhắc nhở trước khi hai du khách rời đi. Ngoài tập này, Minh cũng ấn tượng với một tập phim về khách từ Thái Lan bị bắt tại sân bay vì vận chuyển chất cấm trị giá 2,4 triệu USD, được ngụy trang bằng chai nước súc miệng.

Hai khách Việt đem cua sống khi nhập cảnh Australia. Ảnh: Border Security

Theo Minh, bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ như hai du khách Việt đem cua sống, chương trình cũng có nhiều tập kịch tính như phim hành động. Với kinh nghiệm xem chương trình qua nhiều mùa, Minh cho biết khá tự tin khi nhập cảnh vào Australia năm tới.

Đào Minh Hiển, người Việt sống tại Australia, cho biết mình cũng là fan của chương trình và từng vài lần bị kiểm tra khi trở lại từ Việt Nam. Kinh nghiệm của anh là luôn trung thực khi điền vào tờ khai nhập cảnh để thủ tục suôn sẻ hơn. Ví dụ nếu có mang thực phẩm như bánh cốm, khế khô, măng khô nhưng đã đóng gói, hút chân không cẩn thận, anh sẽ chủ động đánh "Có" vào tờ khai.

Lần Hiển bị giữ lâu nhất trong phòng kiểm tra là khoảng 10 phút, chủ yếu do lực lượng biên phòng Australia (ABF) muốn hỏi rõ mục đích về Việt Nam, trường và ngành học hiện tại ở Australia, và tại sao nán lại Melbourne hai ngày.

"Tôi biết có máy quay nhưng cứ bình thản và tập trung trả lời thôi, thường họ sẽ cho qua luôn và không bắt soi hành lý", anh nói. Dựa trên quan sát nhiều lần, Hiển nói khách châu Á chủ yếu bị kiểm tra vì thực phẩm nhưng nhiều khách phương Tây, châu Phi cũng bị kiểm tra vì chất cấm, dịch bệnh.

Anh đánh giá Australia có nhiều quy định an ninh, an toàn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học, giúp giảm thiểu nguy cơ sâu bệnh, côn trùng lạ xâm nhập hệ sinh thái dễ bị tổn thương.

Tờ khai nhập cảnh Australia bằng tiếng Việt được tiếp viên phát trên máy bay cho khách. Ảnh: Minh Hien Dao

Grant Wilson, người Australia, thường xuyên qua lại Việt Nam thăm người thân và làm việc, chia sẻ những người như ông thường vào tầm nhắm của chương trình. Theo Grant, các nhân viên an ninh ở Australia luôn chú ý tới những người đàn ông nước này thường xuyên qua lại các quốc gia châu Á, đặc biệt là khu vực Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Họ nghi ngờ những người này đến châu Á để vận chuyển chất cấm hoặc thực hiện các hành vi sai trái khác.

"Tôi không bao giờ làm gì sai nhưng nếu bạn là đàn ông, đi một mình và tới các nước đó nhiều lần, khả năng bị kiểm tra rất cao", Grant chia sẻ.

Hồi đầu tháng 11, Hiển có chia sẻ bài viết về chương trình trên một hội nhóm Việt Nam và nhận về hơn 1.500 lượt thích. Anh khá bất ngờ khi chương trình ở Australia lại được nhiều người Việt Nam quan tâm như vậy. Ở phần bình luận, nhiều người cho biết đây là "bữa cơm tinh thần" không thể thiếu mỗi tối của họ, có người còn tự học tiếng Anh bằng việc xem chương trình.

Theo Hiển, để không trở thành diễn viên bất đắc dĩ trên Border Security Australia's Front Line, mọi khách Việt sắp nhập cảnh vào Australia nên nhớ câu khẩu hiệu ở sân bay "Đừng xin lỗi, chỉ cần khai báo".

Khách Việt mang cua sống nhập cảnh Australia Hai khách Việt phải nộp phạt vì mang cua khi nhập cảnh. Video: Border Security Australia's Front Line

Hoài Anh