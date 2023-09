Điều khiển giọng nói trên điều hòa Comfee

Qua ứng dụng trên smartphone, người dùng có thể yêu cầu thiết bị tăng giảm nhiệt độ, giảm sự phụ thuộc remote, điều khiển tắt mở máy dù ở công sở.

Điều khiển giọng nói AI Cool là một trong những tính năng được người dùng yêu thích trên dòng máy Comfee. Tích hợp AI, hệ thống có thể ghi nhận và hiểu mong muốn của người dùng. Khi các thành viên nói "lạnh", máy sẽ tăng nhiệt độ, với "nóng" sẽ làm mát hơn, thay vì phải đưa ra yêu cầu trực tiếp.

Cơ chế này hỗ trợ việc sử dụng thuận tiện với cả người già và trẻ nhỏ khi không hiểu hết ý nghĩa của nút bấm. Gia đình cũng tránh sự phụ thuộc vào remote, khi thất lạc không thể nào mở máy.

Sử dụng Wi-Fi nên thiết bị có thêm tiện ích điều khiển từ xa. Như khi ra ngoài, các thành viên có thể mở ứng dụng kiểm tra thiết bị đã tắt hay chưa. Hoặc cả gia đình sắp về nhà, có thể bật sẵn điều hòa để tận hưởng không khí mát mẻ ngay khi mở cửa.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần cài đặt hai ứng dụng: NetHome Plus và Google Assistant. Sau khi kết nối NetHome Plus với điều hòa Comfee, cần tiếp tục kết nối NetHome Plus đến Google Assistant.

Hoàn tất phần thiết lập, người dùng đánh thức trợ lý ảo bằng câu lệnh: "Ok Google" và nêu mong muốn. Hệ thống có thể hiểu nhiều thông điệp như: tắt, mở, nóng, lạnh... và nhanh chóng điều khiển thiết bị.

Khi nói "Nóng quá", điều hòa chủ động giảm nhiệt độ để làm mát phòng. Ảnh: Comfee

Ngoài điều khiển giọng nói, máy còn có Eco Mode giúp tiết kiệm điện năng. Ở chế độ này, thiết bị sẽ hoạt động suốt 8 tiếng với mức tiêu thụ điện chưa đến 1KWh, giảm đến 71% so với các chế độ thông thường. Eco Mode đồng thời ngăn chặn quá tải ở cầu dao.

Nhằm tăng hiệu suất năng lượng, thiết bị cho phép cài đặt ở ba mức công suất gồm 50%, 75% và 100%. Mỗi mức tương ứng mỗi không gian, số lượng người và nhu cầu hoạt động riêng nhằm hạn chế lãng phí điện năng.

Nhà sản xuất đồng thời tích hợp bộ lọc Dual Filtration sử dụng màng lọc kép giúp loại bỏ các hạt bụi có kích thước nhỏ từ 0,7-0,75 mm; than hoạt tính giảm mùi thức ăn, mùi khó chịu...

Để tối ưu độ bền, hãng trang bị vi xử lý Emax với khả năng giữ cho máy nén hoạt động ổn định và liên tục ở tốc độ thấp 12Hz. Theo thử nghiệm, cơ chế này việc vận hành êm ái, tăng độ bền lên 16 lần.

Ngoài ra, cả dàn nóng và dàn lạnh đều sử dụng lá tản nhiệt bằng nhôm có phủ lớp bảo vệ Golden Coating chống ăn mòn, giảm tác động của quá trình oxy hóa, hạn chế sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn.

Sản phẩm có thể tự vệ sinh dàn lạnh, tăng tiện ích cho người dùng. Ảnh: Comfee

Nhờ nhiều tính năng hữu ích, Comfee được độc giả bình chọn là "Điều hòa có công nghệ mới ấn tượng" tại Sản phẩm tôi yêu 2023 tuần thứ tư, diễn ra từ 12h ngày 17/8 đến 9h ngày 24/8.

Minh Tú