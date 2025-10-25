Điều khách Mỹ hối tiếc vì không làm khi đến châu Âu

Mang quá nhiều váy áo để chụp ảnh sống ảo, xếp lịch trình dày đặc, vung tay tiêu tiền cho các trải nghiệm khiến nữ du khách hối tiếc trong chuyến du lịch châu Âu gần nhất.

Nữ du khách Chloe Caldwell, đến từ bang Massachusetts, Mỹ, đã có chuyến du lịch trong mơ dài một tháng vòng quanh châu Âu vào mùa hè. Cô đã ăn thử các loại mì pasta ở nhiều thành phố Italy, leo núi ở dãy Alps của Áo, bơi trong làn nước xanh ngọc tại Crotia và nhảy múa dưới ánh sáng lấp lánh của tháp Eiffel, Paris.

Sau 5 tuần sống ở châu Âu, Chole nhận ra có 5 bài học khiến cô hối tiếc vì đã không làm trong chuyến du lịch lần này.

Chole chụp ảnh lưu niệm trong chuyến du lịch châu Âu mùa hè. Ảnh: BI

Chuẩn bị hành lý hợp lý hơn

Chole thích ăn mặc chỉn chu và muốn mang theo cả tủ đồ đi du lịch. Dù cố gắng chọn những món đồ trung tính có thể mặc lại nhiều lần, Chole vẫn mang theo vài bộ nổi bật để mặc cho các dịp đặc biệt. Những bộ quần áo đó giúp cô có những bức ảnh ưng ý để sống ảo trên mạng, nhưng lại khiến hành lý nặng hơn.

"Lần tới, tôi sẽ chọn những món cơ bản, linh hoạt để dễ phối đồ hơn, giảm bớt khối lượng hành lý", Chole nói.

Tìm hiểu kỹ về các phương tiện di chuyển

Nữ du khách từng bật khóc trước mặt nhân viên tại nhà ga ở Munich, Đức vì lỡ tàu. Có lần, cô mất 24 giờ để đến một địa điểm du lịch trong khi chỉ cần mất một nửa thời gian. Chole hối tiếc vì không nghiên cứu kỹ hơn trước chuyến đi để tự tin di chuyển, nhất là những nơi không nói được tiếng địa phương.

"Nếu hiểu rõ hệ thống giao thông ở nơi mình đến, giá taxi và các sân bay, tôi có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và giảm stress", cô nói.

Quản lý ví tiền hiệu quả hơn

Đến châu Âu một tháng và vung tay vài lần cho các trải nghiệm, món đồ mình thích là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cô ước đã lập kỹ càng kế hoạch chi tiêu để tiết kiệm hơn cũng như săn được vé máy bay, giá phòng khách sạn tốt hơn.

Đi ít nơi để tìm hiểu điểm đến kỹ hơn

Nếu có cơ hội đi châu Âu một tháng nữa, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho mỗi điểm đến, thay vì cưỡi ngựa xem hoa. Di chuyển liên tục từ thành phố này đến thành phố khác tạo nên một cuộc phiêu lưu đáng nhớ, nhưng Chole chưa kịp tìm hiểu hết về văn hóa địa phương ở nơi này đã lại phải lên đường ghé thăm nơi khác.

Vì di chuyển liên tục, Chole cũng phải đóng gói đồ, dỡ đồ, di chuyển bằng máy bay và các phương tiện khác liên tục, khiến cô dễ kiệt sức. Có thời điểm mệt mỏi vì phải kéo vali 23 kg qua đường lát đá và bậc thang hẹp đã làm giảm niềm hứng khởi khám phá của Chole.



"Nhìn lại, tôi nghĩ nên cắt bớt vài điểm trong lịch trình để có thể ở lại những nơi khác lâu hơn", nữ du khách chia sẻ.

Dành nhiều ngày nghỉ ngơi để phục hồi tốt hơn

Khi lên kế hoạch du lịch, Chole đã đánh giá quá cao sức chịu đựng bản thân và xem nhẹ tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ. Vì vậy, cô lên lịch dày đặc và đẩy bản thân vào tình trạng kiệt sức.

"Lần tới, tôi sẽ dành ra những ngày chỉ để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng", Chole nói.

Anh Minh (Theo BI)