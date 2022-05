Điều khách cần nhớ khi đi tàu du lịch

Hãy để ý chỗ cất áo phao, các thiết bị cứu hộ bởi một trong những tai nạn tàu thuyền thường gặp nhất là đuối nước.

DAN Boater, tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và nguồn lực nhằm đảm bảo an toàn du lịch trên các con tàu khắp thế giới, đã chia sẻ về điều những hành khách cần biết trước khi khởi hành.

Nguyên nhân của hầu hết các trường hợp tử vong khi đi tàu, thuyền được các thuyền trưởng, chuyên gia du lịch về lĩnh vực tàu thuyền Mỹ thống kê gồm: rơi từ trên boong xuống; thuyền bị lật vì sóng mạnh; va chạm với tàu, thuyền khác hoặc vật cố định; tàu chìm, nước tràn vào trong các khoang khiến hành khách mắc kẹt. Ảnh: Dan Boater

Trước chuyến đi

Khách cần nắm rõ hành trình: đi trong bao lâu, tới những nơi nào, mong đợi, tận hưởng điều gì và cả những lưu ý cần tránh. "Chúng tôi luôn gửi thông báo cho khách chi tiết về các quy trình an toàn, khuyến khích họ nhớ các quy trình này trước khi lên tàu. Thông báo cũng nêu chi tiết những gì khách nên mang theo, mặc trên thuyền và hạn chế đeo trang sức, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ làn da dưới tác động của ánh mặt trời", Erin Carey, đại diện đến từ công ty du lịch khu vực biển Caribbean Sailing to Roam, nói.

Ngoài kem chống nắng, hành khách nên mang theo quần áo dự phòng (thay khi bị ướt), áo khoác vì ngay cả những ngày nắng ấm, gió cũng có thể khiến bạn bị lạnh.

Giày chống trượt là vật dụng không thể thiếu vì chúng giảm nguy cơ trượt ngã khi khách đi lại trên boong tàu. "Trượt ngã trên một con tàu đang di chuyển là một trong những lý do hàng đầu khiến khách bị thương, theo thống kê từ tuần duyên Mỹ", Susanna Botkin, một chuyên gia du lịch về tàu thuyền, cho biết.

Cuối cùng, hành khách nên ăn trước khi lên tàu. Blogger du lịch chuyên hướng dẫn an toàn khi đi tàu thuyền Nick Fabbri chia sẻ: "Không bao giờ nên để bụng đói đặc biệt là đi qua các vùng sóng mạnh. Nhưng bạn cũng không nên ăn trong lúc đi thuyền, để tránh tình trạng say sóng nặng hơn. Tốt nhất, nên ăn trước khi chuyến du lịch bắt đầu".

Nếu tham gia vào các hành trình dài ngày, trên các du thuyền, khách cần báo cho chủ thuyền về các bệnh mãn tính, tình trạng sức khỏe của mình như bị hen xuyễn, động kinh, tiểu đường, tim mạch... Việc thông báo với hãng tàu về việc bị dị ứng với các loại thực phẩm, hay đang trong một chế độ ăn uống đặc biệt cũng quan trọng. Những thông tin này giúp hãng có thể chủ động hỗ trợ khách, và hạn chế mọi sự cố có thể xảy ra.

Ngoài ra, nếu bạn bị say sóng, hãy mang thêm thuốc dự phòng vì có thể bạn sẽ nôn trên tàu, và nôn ra các loại thuốc đang uống.

Trong chuyến đi

Khi lên tàu, hãy để ý đến nơi để áo phao cũng như nơi cất giữ các thiết bị cứu hộ, tuân thủ mọi quy định nhà tàu đưa ra.

Một trong những tai nạn tàu thuyền thường gặp nhất là hành khách bị rơi xuống nước. Nếu điều này xảy ra, những người còn lại cần nhanh chóng thông báo với thủy thủ đoàn, và xác định chính xác nơi nạn nhân vừa rơi để những người có nhiệm vụ tiếp cận, hỗ trợ.

Một người bị rơi xuống nước có thể vì bất kỳ lý do nào: bị người khác xô đẩy, bị mất thăng băng do boong tàu trơn, cố tình nhảy xuống hoặc tàu đi nhanh... Ngã từ tàu xuống là một trong những điều nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng. Khi rơi xuống nước, nếu nạn nhân mặc áo phao, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Đó là lý do, hành khách cần mặc áo phao trên tàu (trừ trường hợp ở trong phòng kín).

Khi đi tàu thuyền, hãy ngồi đúng vị trí, hạn chế đùa nghịch, ra đứng ở mép tàu để đề phòng có thể xảy chân, rơi xuống nước và không nên uống đồ có cồn để đảm bảo tinh thần minh mẫn, tỉnh táo suốt chuyến đi.

"Để tránh rủi ro, mọi hành khách không nên chạm, điều chỉnh hoặc nghịch bất kỳ thứ gì trên thuyền mà không hỏi thủy thủ đoàn, lái tàu", Wally Moran, cựu thuyền trưởng người Mỹ cho biết.

Anh Minh tổng hợp