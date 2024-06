Điều hòa tiêu thụ bao nhiêu điện mỗi tối?

Từ đo thực tế lẫn tính toán lý thuyết đều cho thấy mỗi đêm (8 tiếng) một chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 9.000 - 12.000 BTU tiêu thụ từ 3-4 kWh.

Gần đây trên nhiều diễn đàn nổ ra các cuộc tranh luận quanh thông tin một số hãng sản xuất điều hòa công số sản phẩm của họ "rất tiết kiệm điện năng", kèm kết quả thực nghiệm của Quatest 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) rằng tiêu thụ năng lượng liên tục trong 8 giờ là 0,816 kWh (tương đương 2.000 đồng với đơn giá điện 2.500 đồng/kWh).

Để thử nghiệm một điều hòa dùng bao nhiêu số điện mỗi tối, kỹ sư Hà Văn Sơn (TP HCM) đã dùng công tơ điện để đo.

Sản phẩm thử nghiệm là một chiếc điều hòa công suất 12.000 BTU. Bật máy từ 20h40 đến 5h40 hôm sau ở 26 độ C, tổng số điện tiêu thụ là 4,17 kWh, chi phí khoảng 10.000 đồng.

"Máy lạnh chỉ tiêu thụ 0,816 kWh mỗi đêm có lẽ chỉ ở trong điều kiện phòng lý tưởng và công nghệ mới nhất", anh Sơn nói.

Điều hòa tiêu thụ bao nhiêu tiền điện mỗi tối? Video thử nghiệm máy điều hòa tiêu thụ hết bao điện của anh Sơn.

Giáo sư Nguyễn Đức Lợi, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết máy điều hòa 9.000 BTU có công suất động cơ tương đương với một bếp điện 750 W, máy 24.000 BTU tương đương 2.000 W. Các máy khác có thể tính theo tỷ lệ trên khi chạy máy điều hòa cũng tương đương như bật bếp sử dụng.

Khi máy 9.000 BTU chạy 8 giờ ở nhiệt độ ngoài trời 35 độ C, trong nhà 27 độ C sẽ tiêu tốn khoảng 6 kWh. Nhưng khi chạy ban đêm ở ngoài nhà 29 độ C thì điện tiêu thụ có thể giảm đi gần một nửa, còn khoảng 3,5 kWh.

Nếu chạy 8 giờ ban ngày mà tăng nhiệt độ trong nhà lên 28 độ C thì tiết kiệm được khoảng 0,6 kWh, ban đêm tăng thêm một độ C cũng tiết kiệm được tương tự.

Nếu là máy điều hòa lớn, phòng lớn thì cũng có thể tính theo tỉ lệ trên. Tuy nhiên điện tiêu thụ còn phụ thuộc rất nhiều vào các vấn đề như hiệu suất máy (số sao, chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF), tình trạng vận hành có đủ dầu đủ gas không, có khí tạp không, dàn sạch hay bẩn, lắp đặt có chuẩn, thông gió có hợp lý.. nên sẽ có những sai lệch.

"Tiêu thụ điện của máy điều hòa còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện khác nhau như kích thước phòng, số người trong phòng, cách nhiệt của bao che, độ kín khít cửa, lưu lượng gió tươi và nhiệt độ ngoài nhà, nhiệt độ cài đặt trong nhà. Nhưng không thể là 0,816 kWh mỗi đêm được", giáo sư Lợi nói.

