Điều hòa Sharp làm lạnh nhanh hơn 40%

Dòng điều hòa mới của Sharp có chế độ tạo ra luồng khí mát nhanh, giảm 5 độ C chỉ trong 5 phút.

Điều hòa tiêu chuẩn ZEW đạt công suất làm lạnh đến 18.000 BTU/h; bốn tốc độ quạt, gió tự nhiên. Điểm nổi bật của thiết bị là chế độ Super Jet, khi kích hoạt sẽ tạo ra luồng khí mát mạnh mẽ giúp làm lạnh nhanh hơn 40% so với chế độ thông thường. Tính năng này giúp mang đến khí mát nhanh, tránh cảm giác nóng bức trong mùa hè.

Nhiệt độ có thể điều chỉnh theo từng nấc ở mức 0,5 độ C giúp kiểm soát chính xác mức nhiệt mong muốn. Dải nhiệt kéo dài từ 14 độ C đến 30 độ C. Máy cũng có nhiều cài đặt nhằm tăng tiện ích khi sử dụng: hẹn giờ, best sleep, baby, vận hành ở điện áp thấp...

Các dòng điều hòa Sharp vừa ra mắt vào tháng ba. Ảnh: Sharp

Công nghệ J-Tech Inverter giúp kiểm soát chính xác hơn điện năng và công suất hoạt động. Kết hợp với chế độ Eco giúp tiết kiệm 65% điện năng tiêu thụ, theo thử nghiệm của hãng.

Trước đặc điểm thời tiết Việt Nam, điều hòa trang bị 7 tính năng bảo vệ an toàn gồm: chống cháy, chống sấm sét, chống ăn mòn, chống hư hại, chống tia UV, vận hành ổn định, chịu nhiệt tốt. Ngoài việc giúp vận hành êm ái, giảm tiếng ồn cho giấc ngủ ngon hơn, các chức năng giúp tăng sự bền bỉ của máy trước các tác động của môi trường.

Ngoài model ZEW mới với 7 tính năng bảo vệ, hãng còn giới thiệu mẫu điều hòa YMW tích hợp công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion. Thiết bị này tập trung vào việc làm sạch khí, bên cạnh nhu cầu làm mát thông thường.

Dòng điều hoà YMW tích hợp công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion. Ảnh: Sharp

Trong điều kiện thử nghiệm, công nghệ Plasmacluster Ion được xác minh giúp ức chế đến 99,9% vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Đồng thời có thể ức chế đến 99,3% biến chủng SARS-CoV-2 Omicron BA.1 trong không khí sau 15 phút tiếp xúc. Giải pháp này giúp mang đến luồng khí sạch, mát, giảm nguy cơ từ ô nhiễm không khí, bụi mịn.

Ngoài nhóm điều hòa không khí, Sharp còn giới thiệu loạt sản phẩm mới: máy lọc không khí KI- N40V, KI-N50V; máy lọc không khí dành cho xe hơi FP-JC2M-B tích hợp cảm biến bụi và mùi; các dòng tủ lạnh mới hiện đại. Bộ sản phẩm nhằm đáp ứng các trải nghiệm đa dạng trong những không gian sống khác nhau.

Người dùng trải nghiệm các tính năng của thế hệ điều hòa mới. Ảnh: Sharp

Đại diện đơn vị cho biết, suốt thế kỷ qua, doanh nghiệp có nhiều nỗ lực để cải thiện cuộc sống con người, bắt đầu từ việc xây dựng không gian sống khoẻ. "Một trong những thành tựu của chúng tôi trong hành trình này là công nghệ Plasmacluster Ion - giải pháp đem đến không khí trong lành, sạch khuẩn cho mọi nhà", vị đại diện này nói.

Minh Huy