Điều hòa Panasonic nâng cấp tính năng lọc khí, tiết kiệm điện

Dòng máy inverter XU*ZKH-8 cập nhật công nghệ nanoe X để tăng hiệu quả khử mùi, làm mát nhanh hơn, điều chỉnh độ ẩm theo thực tế, tiết kiệm điện.

Đây là một trong những thiết bị mới nhất của Panasonic trên thị trường. Sản phẩm có nhiều nâng cấp về tính năng nhằm tối ưu tiện ích cho người dùng. Theo đại diện hãng, điều hòa lọc không khí mang đến giải pháp tối ưu cho không gian sống trong những ngày hè oi bức. Máy không chỉ có tác dụng làm mát mà còn góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí và bụi bẩn cho không gian sống.

Nổi bật nhất trên XU*ZKH-8 là nanoe X thế hệ ba với hiệu quả khử mùi, ức chế vi khuẩn, virus cao hơn bốn lần so với công nghệ cũ. Điều này có được nhờ khả năng tạo ra đến 48.000 tỷ gốc OH, tăng gấp 100 lần so với thế hệ nanoe đầu tiên.

Sự nâng cấp của công nghệ nanoe X. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Nanoe X hoạt động theo cơ chế chủ động lan tỏa khắp không gian phòng để ức chế các chất gây ô nhiễm bám dính và lơ lửng trong không khí. Công nghệ này có thể hoạt động độc lập với chức năng làm mát, làm ấm của điều hòa với điện năng tiêu thụ chỉ 25W mỗi giờ, tiết kiệm hơn cho gia đình.

Công nghệ nanoe X cũng giúp thiết bị bổ sung tính năng vệ sinh bên trong dàn lạnh. Khu vực này có độ ẩm cao nên các bộ phận bên trong như quạt, dàn tản nhiệt dễ bị bám bụi, ẩm mốc, tập trung các loại vi khuẩn, virus... Để kích hoạt chế độ vệ sinh, người dùng chỉ cần bấm giữ nút nanoe X khoảng ba giây trên điều khiển. Sau 2,5 tiếng, dàn lạnh sẽ được làm sạch.

Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud giúp kiểm soát không khí qua điện thoại. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Panasonic cũng cải tiến ứng dụng Comfort Cloud giúp kết nối dễ dàng hơn nhờ quét mã QR và chủ động tùy chỉnh điều hòa từ xa. Trên smartphone, người dùng có thể theo dõi mô phỏng hoạt động làm đầy căn phòng của nanoe X; trải nghiệm các tính năng điều khiển, làm mát từ xa mọi lúc mọi nơi hay phát hiện các lỗi nếu có.

Ngoài công nghệ inverter tiết kiệm điện, XU*ZKH-8 còn kết hợp thêm chế độ AI Eco. Nhờ vậy máy có thể tối ưu hiệu suất không khí, cân bằng giữa tiết kiệm điện năng mà vẫn duy trì cảm giác mát lạnh nhờ AI luôn tiếp nhận, học hỏi và điều chỉnh điều hòa ở mức Eco tối ưu.

Một điểm đáng chú ý khác của thế hệ điều hòa mới là khả năng kiểm soát độ ẩm. Ngoài chế độ iAuto-X với cảm biến độ ẩm cho những ngày nóng bức, người dùng còn có thể trải nghiệm chế độ khô (Dry) khi vào mùa nồm, ẩm khó chịu.

Cụ thể, iAuto-X có khả năng làm mát nhanh hơn đến 25% thế hệ cũ, kết hợp cảm biến ẩm Humidity Sensor liên tục giám sát, điều chỉnh mức độ ẩm tương đối ở dưới 60% để cả gia đình luôn cảm thấy thoải mái. Chuyển sang chế độ Dry, điều hòa nhận biết độ ẩm để liên tục điều chỉnh thông số dưới mức 55% - con số được cho là lý tưởng để da thoát mồ hôi.

Cảm biến độ ẩm giữ giúp không gian gia đình luôn thoải mái, dễ chịu. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Đại diện hãng nhấn mạnh: "Điều hòa XU*ZKH-8 Panasonic không chỉ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt mà còn mang đến giải pháp sức khỏe trong thời điểm ô nhiễm không khí ngày một phức tạp".

Trong không khí có các yếu tố vi khuẩn, bụi, mùi... gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Các yếu tố này phát triển do môi trường ô nhiễm, thời tiết hay xả thải từ nhà máy, khu công nghiệp, phương tiện giao thông, rác thải sinh hoạt... Đó là lý do nhiều gia đình chủ động sắm thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe các thành viên, đồng thời làm mát dịp hè, tiết kiệm điện.

Minh Huy