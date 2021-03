Điều hòa Panasonic có thể ức chế SARS-CoV-2

Theo đó, điều hòa được trang bị nanoe X có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian kín 6,7m3 sau 8 giờ bật điều hòa.

Công nghệ Nanoe X đã được Panasonic trang bị cho các dòng điều hòa cao cấp đời mới của hãng.

Điều này là do công nghệ nanoe X có khả năng tạo ra một lượng lớn các "gốc hydroxyl bọc trong nước". Những gốc hydroxyl (OH) này có khả năng ức chế sự phát triển của các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn và virus trong không khí hay bám dính trên các bề mặt. Điểm đặc trưng của các gốc (OH) là tính oxy hóa cao và không tồn tại lâu. Khi được bọc trong nước, nanoe X có tuổi thọ lâu dài và có thể lan tỏa ở khoảng cách xa.

Theo Texcell, điều hòa có nanoe X của Panasonic có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian thực 6,7m3 sau 8 giờ bật điều hòa.

Trước đó, khả năng ức chế virus SARS-CoV-2 của nanoe X cũng được Texcell xác nhận trong thể tích hộp 45 lít.

Nanoe X công nghệ độc quyền của Panasonic, được ứng dụng trên các máy điều hòa, máy lọc không khí, thiết bị phát nanoe X cầm tay của hãng. Công nghệ này vốn được hãng đầu tư dài hơi, bắt đầu từ năm 1997 và đã xác minh được tính hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như ức chế vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, nấm và các loại vi rút), các chất gây dị ứng, thậm chí phá vỡ các thành phần có trong bụi mịn PM2.5 gây ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Kết quả thử nghiệm ức chế hoạt động của virus SARS-CoV-2 được Texcell công bố.

Đầu năm nay, với mục đích cải thiện chất lượng không khí trên phương tiện giao thông, Tập đoàn Panasonic trên toàn cầu đã hợp tác cùng Grab cung cấp thiết bị phát nanoe X trên các xe Grab tại các thành phố lớn châu Á, trong đó có Việt nam. "Với xác nhận mới đây của Texcell về khả năng ức chế virus SARS-COV-2 trong không gian 6,7m3, người dân sẽ an tâm hơn khi sử dụng các xe Grab có trang bị thiết bị phát nanoe X của Panasonic", đại diện hãng cho biết.

Hiện Panasonic tiếp tục khai thác tiềm năng của công nghệ nanoe X để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí như vi sinh vật gây bệnh mới, nhằm mang tới môi trường sống an toàn cho người dân.