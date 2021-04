Điều hòa General ứng dụng công nghệ All DC Inverter

All DC Inverter giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng tối ưu, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện khi trong phòng ít người.

General - thương hiệu điều hòa danh tiếng của Nhật Bản là một số ít hãng tiên phong đưa công nghệ All DC Inverter vào điều hòa không khí. Công nghệ mới của hãng nâng cao khả năng làm lạnh nhanh, vận hành êm, bền, liên tục cải tiến để thích hợp hơn trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.

General là một trong những công ty tiên phong đưa công nghệ All DC Inverter vào điều hòa.

Công nghệ cao cấp All DC Inverter giúp tăng hiệu suất năng lượng, sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả bằng cách tối ưu hóa hiệu suất của bộ máy với hệ thống máy nén rotor kép DC, động cơ quạt DC và điều khiển DC inverter i-Pam dạng sóng sin để tạo ra năng lượng ổn định, bền bỉ lại linh hoạt.

Điều hòa General All DC Inverter cao cấp tiết kiệm điện bởi hiệu suất năng lượng CSPF cao. CSPF là chỉ số trên nhãn năng lượng do Bộ Công thương chứng nhận giúp người tiêu dùng Việt Nam tìm kiếm, so sánh và nhận biết các máy điều hòa hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Với máy điều hòa công suất 9.000 BTU và 12.000 BTU, General có chỉ số hiệu suất năng lượng là 6.13 và 6.26, thuộc nhóm chỉ số cao trên thị trường, ít có thương hiệu đạt được.

Điều hòa General nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt nhờ chế độ làm lạnh nhanh Powerful. Điều hòa này còn có chế độ vận hành tiết kiệm - tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng dao động trong khoảng 1 độ C xung quanh mức nhiệt độ cài đặt để tiết kiệm năng lượng. Công nghệ mới này còn giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng tối ưu, tiết kiệm điện khi trong phòng ít người.

Công nghệ All DC Inverter với hệ thống máy nén rotor kép DC, động cơ quạt DC và điều khiển DC inverter i-PAM dạng sóng sin.

Luồng không khí theo chiều ngang làm mát toàn bộ không gian phòng nhưng không thổi gió trực tiếp vào người dùng. Điều hòa vận hành êm, gần như không nghe thấy tiếng gió, không làm phiền tới giấc ngủ của người sử dụng. Inverter có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng, an toàn khi người sử dụng ở trạng thái ngủ, tránh không bị quá lạnh, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ.

General có chính sách và dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng tốt.

General là một trong những thương hiệu đi đầu về công nghệ tiên tiến, thuộc Tập đoàn toàn cầu Fujitsu General danh tiếng với lịch sử phát triển bền vững hơn 70 năm qua. Từ khi ra đời, Fujitsu General không ngừng đổi mới và đưa ra một loạt sản phẩm đột phá kết hợp các công nghệ đầu tiên trên thế giới.

Các công nghệ mới như công nghệ cảm biến, công nghệ bộ lọc, công nghệ nocria, công nghệ AI và ioT đều được hãng chú trọng phát triển.

Bên cạnh đó, General có thời gian bảo hành sản phẩm lên đến 5 năm cho máy nén và 2 năm cho toàn bộ máy, chế độ bảo hành 24/7. General Pro Service cam kết triển khai dịch vụ bảo hành siêu tốc và chuyên nghiệp trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được thông báo lỗi vào các ngày trong tuần. Đội ngũ kỹ thuật viên của hãng có trình độ cao và chuyên nghiệp cùng kho linh kiện dự trữ đầy đủ. Đây là chính sách được General Việt Nam TTI JSC cam kết với khách hàng.

Liên hệ điều hòa Nhật Bản – General, All DC Inverter cao cấp: - Trụ sở chính: Tầng 2, khu Thương mại dịch vụ Trung Văn 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline: 0988.25.8888.

- Chi nhánh Đà Nẵng: 67 Hồ Phi Tích, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Hotline: 0914.892.888.

- Chi nhánh TP HCM: Lầu 5, tòa nhà VMG, 96 - 98 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Hotline: 0962.398.998.

Email: contact@gpavietnam.com.vn

Hotline: 0988.25.8888.

Website: generalvietnam.vn

Facebook: http://bit.ly/GeneralVietnam

