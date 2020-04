Điều hòa Fujitsu ưu đãi cho khách hàng

Thương hiệu điều hòa không khí Fujitsu Nhật Bản vừa áp dụng chính sách bảo hành "1 đổi 1" cho dòng sản phẩm Inverter Gas R32.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ưu đãi này giúp khách hàng an tâm trải nghiệm thiết kế mới. Mùa hè đã cận kề, nhiều người dân có thói quen sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, với sản phẩm kém chất lượng sẽ làm khô da, nứt nẻ, gây viêm họng, đau rát cổ hay khó thở, đồng thời gây nhiễu loạn âm thanh, hao phí điện năng. Điều hòa Fujitsu General dòng Inverter thế hệ mới có công suất làm lạnh mạnh mẽ, mở rộng dãy nhiệt độ ngoài trời từ 46 độ C lên 52 độ C, nhanh chóng mang đến nguồn khí mát lành, thoải mái ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Điều hòa Fujitsu Inverter R32.

Ngoài ra, dòng máy này tích hợp các tính năng tinh lọc không khí, kháng khuẩn, khử mùi hôi trong phòng nhờ bộ lọc với hình dạng các nếp gấp, kích thước 0,3-2,5 µm. Không khí sẽ trở nên trong lành, bảo vệ hệ hô hấp của trẻ nhỏ. "Các nguy cơ bụi mịn PM2.5 gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng sẽ được giảm thiểu", vị đại diện nói.

Bên cạnh đó, theo nhà sản xuất, điều hòa Fujitsu Inverter R32 hoạt động bền bỉ, tiêu hao điện năng thấp. Dòng sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.

Khách hàng sử dụng điều hòa Fujitsu.

Thành lập từ năm 1936, thương hiệu điều hòa Fujitsu Nhật Bản dành được sự tín nhiệm của khách hàng toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng hợp tác cùng công ty RMC phân phối sản phẩm.

Với tiêu chí "Creation of Comfort", Fujitsu hướng tới hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Doanh nghiệp đặt yếu tố thân thiện với môi trường và sự thoải mái cho khách hàng làm tiền đề nghiên cứu khoa học. Trong đó sử dụng môi chất lạnh R32 tăng hiệu suất cho hệ thống điều hòa không khí, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời đảm bảo chất lượng không gian sống của mỗi gia đình. Ngoài ra, sản phẩm còn kiểm soát lưu lượng và chất lượng không khí, máy có độ ồn thấp. Hãng cũng chú trọng chính sách chăm sóc khách hàng, giúp người dùng trải nghiệm sản phẩm chất lượng với dịch vụ thân thiện.

(Nguồn: Fujitsu)