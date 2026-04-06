Điều hành đường dây ma túy dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần

Hà NộiBùi Thị Thanh Thủy lợi dụng việc đang chữa bệnh tâm thần theo quyết định của VKS để điều hành đường dây mua bán ma túy.

Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã bắt Thủy cùng 24 người để điều tra hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có 3 nghi phạm là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Bị can Bùi Thị Thanh Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Thủy có 5 tiền án về ma túy, đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, theo quyết định của VKSND thành phố Hà Nội. Hồ sơ bệnh án tâm thần thể hiện Thủy bị rối loạn trầm cảm tái diễn.

Thế nhưng thực tế, bị can này trong lúc ở Viện đã có quan hệ thân thiết với một số y tá, bác sĩ, nhân viên phục vụ. Thủy được tạo điều kiện để sử dụng điện thoại liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán ma túy.

Theo dặn dò của Thùy, Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt sẽ mang "hàng trắng" bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và Hà Nội. Ai có nhu cầu sẽ đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Quá trình điều tra, công an thu gần 100 kg ma túy các loại, một khẩu súng dạng côn và nhiều tài liệu đồ vật khác.

Phạm Dự