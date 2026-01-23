Điều gì xảy ra với làn da khi bạn ngừng trang điểm?

Ngừng trang điểm trong một chu kỳ tái tạo da (khoảng 28 ngày) giúp phục hồi màng bảo vệ tự nhiên, giảm mụn và hạn chế nếp nhăn sớm.

Trang điểm giúp phụ nữ tự tin, nhưng duy trì lớp mỹ phẩm dày đặc mỗi ngày tạo áp lực lớn lên sức khỏe làn da. Theo các chuyên gia da liễu, xu hướng "skinimalism" (chăm sóc da tối giản) hay để mặt mộc không chỉ giúp da "thở" mà còn mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt.

Ảnh minh họa

Dưới đây là 5 lợi ích khi bạn tạm biệt lớp phấn son.

Giảm mụn, se khít lỗ chân lông

Tiến sĩ Hadley King, chuyên gia da liễu tại New York (Mỹ), giải thích rằng kem nền và phấn phủ thường chứa gốc dầu hoặc silicon. Khi kết hợp với mồ hôi và bụi bẩn, chúng dễ gây bít tắc.

Để mặt mộc giúp giảm lượng dầu thừa, làm bề mặt da thông thoáng. Nhờ đó, lỗ chân lông trông se khít hơn, ngăn chặn sự hình thành của mụn trứng cá và mụn đầu đen. Tuy nhiên, trong 1-2 tuần đầu, bạn có thể thấy da nổi mụn nhẹ. Đây là phản ứng bình thường khi cơ chế điều tiết bã nhờn đang học cách cân bằng lại.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên

Lớp trang điểm dày thường đòi hỏi quy trình tẩy trang mạnh. Việc chà xát quá mức hoặc dùng sản phẩm tẩy rửa nồng độ cao có thể làm tổn thương lớp màng lipid (skin barrier).

Khi ngừng trang điểm, bạn giảm bớt tác động hóa chất lên da, tạo điều kiện cho hàng rào bảo vệ tự chữa lành. Điều này giúp da duy trì độ ẩm tự nhiên, giảm tình trạng nhạy cảm và mẩn đỏ.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Bác sĩ Nadia Kihiczak, chuyên gia tại Spring Street Dermatology (Mỹ), cho biết các loại phấn dạng bột thường đọng lại trong rãnh nhăn li ti, vô tình làm gương mặt trông già hơn.

Quan trọng hơn, thao tác tẩy trang vùng mắt nếu không đúng cách sẽ kéo giãn vùng da mỏng manh này, làm mất độ đàn hồi và thúc đẩy vết chân chim xuất hiện. Hạn chế trang điểm giúp bảo toàn cấu trúc collagen và elastin tốt hơn.

Tránh nhiễm khuẩn

Cọ, mút trang điểm và các hộp phấn là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn nếu không được vệ sinh định kỳ. Mỗi lần dặm lại phấn là một lần bạn đưa vi khuẩn lên mặt. Giữ mặt mộc giúp loại bỏ nguy cơ viêm da tiếp xúc và các bệnh lý về mắt như viêm bờ mi do vi khuẩn tích tụ trong mascara hay bút kẻ mắt.

Lông mi dày khỏe hơn

Chuốt mascara thường xuyên khiến lông mi khô, giòn và dễ gãy rụng. Bác sĩ King cho hay, chỉ cần ngưng trang điểm mắt một tháng, tình trạng kích ứng sẽ giảm đi. Các nang lông mi được phục hồi giúp hàng mi mọc đều và trông dày hơn đáng kể.

Làm sao để mặt mộc vẫn đẹp?

Các chuyên gia khuyến cáo, "mặt mộc" không có nghĩa là bỏ mặc làn da. Để tự tin hơn khi không có lớp phấn che phủ, bạn có thể áp dụng các bước sau:

"Cai nghiện" từ từ: Nhiều người cảm thấy kém tự tin khi đột ngột bỏ hoàn toàn lớp trang điểm. Để tránh cú sốc tâm lý này, hãy bắt đầu chậm rãi. Bạn có thể bỏ lớp kem nền nặng nề trước để da được thở, nhưng vẫn giữ lại chút son môi và kẻ chân mày để gương mặt tươi tắn. Khi đã quen dần, bạn có thể tối giản tiếp các bước còn lại.

Chống nắng: Đây là bước bắt buộc để ngăn tia UV gây nám, tàn nhang. Nên chọn loại kem có kết cấu mỏng nhẹ hoặc nâng tông tự nhiên.

Dưỡng ẩm: Làn da đủ ẩm sẽ có độ căng bóng, rạng rỡ mà không cần kem nền.

Làm sạch sâu: Đừng lầm tưởng để mặt mộc là chỉ cần rửa với nước lã. Một khi đã dùng kem chống nắng, bạn bắt buộc phải tẩy trang vào cuối ngày. Các gốc dầu trong kem chống nắng bám rất chặt, sữa rửa mặt thông thường khó loại bỏ hết. Nếu không tẩy trang kỹ, cặn kem chống nắng tích tụ sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Nhật Minh (Theo Women's Health)