Điều gì xảy ra nếu rơi vào xoáy nước?

Xoáy nước có thể xuất hiện đột ngột trên sông hoặc trên biển, đe dọa kéo con người, động vật hoặc thuyền nhỏ xuống tầng đáy.

Xoáy nước trên biển là dạng xoáy nước nguy hiểm nhất. Ảnh: iStock

Xoáy nước xuất hiện khi nước chảy nhanh tương tác với các dòng hải lưu hoặc vật cản khác. Đối mặt với sự cản trở, nước bắt đầu cuộn theo vòng xoáy hướng xuống, tạo thành xoáy nước có thể hút động vật hoặc vật thể ở gần. Một số xoáy nước khá nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn trong khi xoáy nước khác có thể có kích thước khổng lồ và thúc đẩy bởi dòng hải lưu liên tục. Dạng xoáy nước nguy hiểm nhất là xoáy nước mạnh trên biển hoặc trên sông (maelstroms).

Chuyển động của những dòng hải lưu trái ngược nhau có thể hút vật thể nhỏ, con người, thậm chí thuyền vào miệng của nó, nơi nạn nhân bị kéo xuống bởi vòi nước. Một khi bị nhấn chìm, tình huống có thể rất nguy hiểm bởi chuyển động có thể khiến mọi người bị mất phương hướng và mắc kẹt mà không có dưỡng khí.

"Khi tôi nhận ra mình bị mắc kẹt trong xoáy nước, hành động bản năng đầu tiên của tôi là tìm cách bơi ra khỏi đó, nhưng vô ích", Stuart Foulstone, người từng rơi vào xoáy nước, chia sẻ với trang Guardian. "Sau đó tôi xem lại thước phim do camera GoPro gắn ở mũ bảo hiểm của tôi ghi lại. Thước phim cho thấy tôi đã ở dưới nước gần 3,5 phút. Chắc chắn tôi đã bị kéo xuống gần tới lòng sông, nơi lực hút của xoáy nước giảm bớt và biến mất. Một người chèo thuyền kayak phát hiện tôi nằm úp sấp mặt trong nước và kéo tôi lên.

Độ sâu mà xoáy nước có thể kéo con người xuống phụ thuộc vào kích thước và sức mạnh của nó, nhưng không phải ai cũng có thể thoát ra. Cơ thể luôn chìm xuống khi một người bị chết đuối nhưng sau đó nổi lên bề mặt do quá trình phân hủy giải phóng nhiều khí gas vào mô.

Xoáy nước có thể hình thành theo vài cách, nhưng phần lớn thời gian đó là kết quả do các dòng hải lưu trái ngược va chạm và xoay tròn quanh nhau, hoặc một dòng hải lưu gặp vật cản. Một cách khác là sự hình thành đột ngột của hố sụt tạo bởi hang động sụp đổ. Quá trình khiến nước ngập khắp cấu trúc rỗng, tạo ra xoáy nước tương tự khi bạn kéo nắp bồn rửa chứa đầy nước. Do hình thành theo nhiều cách, đôi khi xoáy nước xuất hiện bất ngờ không báo trước, trong khi nhiều nơi nổi tiếng thường có xoáy nước do dòng hải lưu chảy qua khu vực.

An Khang (Theo IFL Science)