Điều gì xảy ra khi khách gặp sự cố sức khỏe trên máy bay?

Tiếp viên ăn gì trên máy bay, họ có ngủ giống hành khách không... là những thắc mắc được nhiều người hỏi.

Tiếp viên hàng không Kris Major, người Anh và Allie Malis, người Mỹ đã giải đáp các thắc mắc thường gặp từ hành khách, thông qua CNN.

Major nói anh thường không chọn cách làm truyền thống là hỏi lớn "Có ai là bác sĩ trên máy bay không?". "Tại Anh, bạn sẽ thấy hầu hết tổ bay thường không làm vậy. Họ sẽ tự hỗ trợ hành khách". Tổ bay có sẵn dụng cụ sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp, cũng như dùng một số loại thuốc cho khách uống dưới sự chỉ đạo của hệ thống hỗ trợ dưới mặt đất. Nếu có bác sĩ nào muốn giúp trong các tình huống khẩn cấp, tổ bay rất sẵn lòng. "Nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc họ là bác sĩ ở lĩnh vực nào".

Malis cho biết tại các chuyến bay ở Mỹ, tiếp viên sẽ gọi cho các bác sĩ dưới mặt đất trong trường hợp khẩn cấp. Cô nói rằng nếu lúc đó có y tá hay bác sĩ trên máy bay sẽ là môt điều tuyệt vời. "Cá nhân tôi muốn tìm một bác sĩ trên máy bay hơn. Tôi nghĩ họ là những người được đào tạo tốt nhất trong các tình huống khẩn cấp. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng được đào tạo bài bản để hỗ trợ hành khách trong trường hợp này", Malis nói.

Hai tiếp viên này cũng giải đáp thêm một số thắc mắc của hành khách trên máy bay:

Thời gian tốt nhất để bay là lúc nào?

Đó là các chuyến bay đầu tiên vào buổi sáng. Theo Malis, các chuyến bay đầu tiên sẽ hiếm khi bị trễ chuyến nhất. Ngay cả khi vào tối hôm trước, nhiều chuyến bị hoãn thì hệ thống thường được thiết lập lại qua đêm. Các chuyến bay đầu tiên vào sáng hôm sau sẽ vẫn xuất phát đúng giờ như thường lệ. Ngoài ra, hành khách nên bay vào đúng kỳ nghỉ, sẽ đỡ tốn thời gian hơn bay vào trước đó một ngày. Ví dụ, bay vào đêm trước Giáng sinh (23/12) thường đông, dẫn đến trễ chuyến nhiều hơn là bay đúng vào tối 24.

Hành khách sẽ phải ngồi đúng số ghế in trên vé, không phải muốn chọn chỗ nào thì chọn khi lên máy bay. Ảnh: iStock photo

Nên làm gì nếu chuyến bay bị hoãn?

Kris Major cho biết nếu chuyến bay của bạn bị delay, đừng ngần ngại đến quầy làm thủ tục để hỏi nhân viên. "Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin có thể. Nếu bạn lo sẽ lỡ tiếp chặng nối chuyến, cũng hãy nói điều này với nhân viên hãng bay để được trợ giúp". Malis muốn hành khách nhớ rằng, khi bạn bị trễ chuyến, thì tổ bay chuyến đó cũng phải ngồi đợi giống bạn. "Nghĩa là chúng ta giống nhau cả thôi", cô nói.

Làm thế nào để hết jetlag (rối loạn sinh học khi lệch múi giờ)?

Nếu bạn đi đến những nơi có múi giờ lệch với địa điểm bạn đang sống, tốt nhất hãy ngủ một giấc ngắn để hồi sức. Sau đó, hãy đợi cho đến tối ở nơi bạn vừa đến để ngủ, thay vì ngủ đúng với giờ bạn thường làm khi ở nhà, theo Major. Malis nói thêm khách nên ăn thức ăn bổ dưỡng, tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Như vậy, việc jetlag sẽ bị ảnh hưởng ít hơn.

Có được nâng hạng miễn phí khi đã lên máy bay?

Đây là điều rất nhiều hành khách mơ ước: được chuyển từ khoang phổ thông lên thương gia, hoặc chuyển tới chỗ ngồi tốt hơn trong cabin. Việc nâng cấp miễn phí này thường diễn ra dưới mặt đất, tại quầy thủ tục khi khách check-in. Nhưng đôi khi, vẫn có trường hợp ngoại lệ và khách được đổi chỗ tốt hơn trên máy bay. Khi máy bay cất cánh, khách có thể đổi chỗ trong các tình huống đặc biệt như bị hành khách gây khó dễ hay gây khó chịu cho những người xung quanh hoặc theo yêu cầu của tiếp viên về cân bằng máy bay.

Khách có được tùy ý đổi chỗ không?

Theo quy tắc của mọi hãng bay, khách phải ngồi đúng số ghế in trên vé, không có chuyện thích ngồi đâu chọn chỗ đó. Nhưng sẽ có nhiều trường hợp khách tự thương lượng để đổi chỗ cho nhau. Ví dụ một gia đình muốn ngồi cạnh nhau, và nhờ đổi chỗ cho người khác. Malis nói, những trường hợp này, tiếp viên thường không can thiệp. Họ chỉ can thiệp khi có sự cố.

Dù vậy, Malis cho biết phần lớn các tiếp viên thường gặp rất nhiều áp lực trong việc phải can thiệp, yêu cầu khách đổi chỗ. Đây là vấn đề nhạy cảm, và làm ảnh hưởng đến thời gian làm các việc khác của họ trước khi cất cánh. Vì vậy, hầu hết các tiếp viên đều mong muốn khách ngồi đâu ở yên đó, đúng ghế để chuyến bay diễn ra trong suôn sẻ.

Khi không phải phục vụ khách, tiếp viên làm gì?

Trên các chuyến bay đường dài, sau khi cất cánh và phục vụ đồ ăn cho khách, tiếp viên thường có thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Lúc này, họ thường lui vào khu vực riêng. Tùy thuộc vào máy bay và thời gian bay ngắn, dài, tiếp viên thường có chỗ nghỉ thoải mái là những căn phòng nhỏ, đặt ở nơi ít người biết đến trên máy bay. Họ sẽ thay nhau nghỉ ngơi trong đó.

Ngoài những lúc ngủ, tiếp viên cũng thường đọc sách, xem phim để giải trí... Trong các chuyến bay ngắn, tiếp viên có ít thời gian ghỉ ngơi hơn. Malis tiết lộ nếu có thời gian rảnh, cô sẽ tranh thủ ăn một bữa nhẹ để nạp năng lượng.

Tiếp viên có ăn các suất giống hành khách không?

Tổ bay có thể ăn và uống các suất giống hành khách. Nhưng không phải lúc nào các tiếp viên cũng ăn đồ mà hãng bay cung cấp. Nhiều đồng nghiệp của Malis hay Major thường mang sẵn đồ ăn ở nhà đi, vì hợp khẩu vị với họ hơn.

"Các thực phẩm trên máy bay không phải lúc nào cũng là lựa chọn khiến tôi thích nhất. Vì vậy, tôi thường mang theo các đồ ăn nhẹ như táo, bỏng ngô...", Malis nói. "Tôi uống rất nhiều cà phê để tỉnh táo. Nhưng cà phê trên máy bay không hợp vị với tôi. Tôi thường pha sẵn ở nhà và mang đi", Major nói. Nam tiếp viên cũng nói thêm thường tránh ăn các món khiến anh bị đầy bụng. Tổ bay cũng thường mang theo những bình cá nhân đựng nước uống.

Chuyện gì xảy ra nếu có người nổi tiếng cũng đi chuyến bay đó?

"Dù là ai thì cũng phải đi từ điểm A đến điểm B", Malis nói. Thông thường, phi hành đoàn cũng không được thông báo trước về việc có người nổi tiếng sẽ bay chuyến đó. Họ có thể phát hiện ra khi nhìn vào danh sách hành khách. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, tổ bay được thông báo trước. Đó là các chính sách, nhân vật hoàng gia trên thế giới, các VIP... "Người nổi tiếng thì cũng có người nọ người kia. Có người rất thô lỗ, nhưng có người rất lịch sự", Malis nói.

Tiếp viên có được nhận quà từ hành khách?

Tùy chính sách từng hãng, nhân viên có thể được nhận tiền tip hoặc không. Nhưng với hãng của Malis và Major, họ không được phép nhận các món quà được đóng gói trong hộp, vì lý do an toàn bay. Trong đó có thể chứa chất cấm, hoặc đồ nguy hiểm. Phần lớn, các tiếp viên thường được nhận kẹo, chocolate, bút bi... Những món quà nhỏ đó khiến họ đều cảm thấy rất vui sau một chuyến bay mệt mỏi.

Anh Minh (Theo CNN)