Điều gì tạo nên một người có phong cách?

Trái với suy nghĩ của nhiều người, phong cách không chỉ có ở quần áo hàng hiệu và xe hơi đắt tiền, mà liên quan nhiều đến cách cư xử với người khác.

Lịch sự

Trong thời đại chúng ta đang sống, cách cư xử lịch sự có vẻ đang bị bị mai một. Một cuộc khảo sát năm 2015 cho thấy 75% người tham gia cho rằng người Mỹ đang trở nên thô lỗ và kém văn minh hơn.

Nhưng điều này chắc chắn không đúng với những người có phong cách. Họ luôn hiểu tầm quan trọng của sự lịch sự và tôn trọng trong mọi tương tác, cho dù đó là với người phục vụ ở nhà hàng hay CEO trong một cuộc họp.

Họ nói "cảm ơn" và "xin lỗi", tôn trọng không gian cá nhân và lắng nghe khi ai đó đang nói mà không ngắt lời. Họ ý thức được hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào và cố gắng để lại ấn tượng tích cực, bất kể tình huống nào.

Không chỉ vì đó là phép lịch sự mà họ biết cư xử đúng mực là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng và biết ơn những người xung quanh.

Những người đẳng cấp toát lên thần thái từ bên trong ra bên ngoài. Ảnh: Hackspirit

Tự tin

Thông thường khi chúng ta không thể xác định được điều gì khiến ai đó trở nên quyến rũ, thì đó chính là sự tự tin. Sự tự tin giúp tất cả chúng ta cảm thấy sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Điều này một phần giải thích tại sao một người "có phong cách" có thể giữ bình tĩnh, bất kể tình huống nào.

Sự tự tin này không phải là kiêu ngạo hay tự phụ mà là thành thật với chính mình. Họ tin vào khả năng và phán đoán của chính mình. Đây là lý do tại sao họ thoải mái chấp nhận rủi ro và bước ra ngoài vùng an toàn.

Đĩnh đạc

"Keep calm and carry on" (Giữ bình tĩnh và tiếp tục) là khẩu hiệu do chính phủ Anh tạo ra vào năm 1939 để chuẩn bị cho Thế chiến thứ hai, với mục đích nâng cao tinh thần của người dân. Bất kể điều gì đang xảy ra, hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục.

Theo nhiều cách, đây chính xác là thái độ của những người có phong cách. Không phải là họ sống một cuộc sống quyến rũ và miễn nhiễm với những khó khăn. Họ cũng gặp phải những điều tồi tệ, giống như tất cả chúng ta. Nhưng thay vì bỏ cuộc, đầu hàng, họ vẫn bình tĩnh trước nghịch cảnh với thái độ tích cực.

Trí tuệ cảm xúc

Những người có phong cách luôn nắm bắt được cảm xúc mình và người xung quanh. Họ đồng cảm và thấu hiểu, đồng thời biết cách xử lý các tình huống khó khăn bằng sự nhạy bén.

Họ không đả kích người khác hay tức giận vì cuộc sống không diễn ra như họ mong muốn. Thay vào đó, họ lùi lại một bước và giao tiếp một cách ân cần và tôn trọng. Điều này có thể giúp xây dựng các mối quan hệ bền chặt và lành mạnh, cũng như tránh những hiểu lầm và xung đột.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) cũng rất quan trọng vì có thể giúp chúng ta quản lý cảm xúc của chính mình và đối phó với căng thẳng, thử thách. Khi có thể hiểu và quản lý cảm xúc của mình, chúng ta có thể giữ bình tĩnh tốt hơn, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

"Bài kiểm tra thực sự của trí thông minh không phải là chúng ta biết cách làm bao nhiêu mà là cách cư xử khi không biết phải làm gì", nhà giáo dục Mỹ John Holt nói.

Vẻ ngoài

Những người sang trọng có phong cách riêng. Họ biết cách kết hợp một bộ trang phục chỉn chu và hài hòa, tạo nên thần thái. Họ biết những gì mình mặc thể hiện độc đáo, phản ánh cá tính và giá trị của mình, đồng thời giúp mình cảm thấy tự tin và thoải mái.

Những người đẳng cấp có thể truyền đạt họ là ai với thế giới mà không cần nói. Họ cũng biết khi hài lòng với vẻ ngoài tự khắc sẽ tự tin, có năng lực. Như nhà tạo mẫu nổi tiếng Coco Chanel nói: "Thời trang không chỉ tồn tại trong những bộ trang phục. Thời trang còn hiện diện trên bầu trời, trên đường phố và thời trang gắn liền với các ý tưởng, cách chúng ta sống và những gì đang diễn ra".

Chính trực

Mọi người luôn đặt niềm tin vào những người trung thực. Họ có quy tắc đạo đức vững chắc và luôn làm điều đúng đắn, ngay cả khi không dễ dàng. Sự chính trực có nghĩa là thành thật với bản thân và các giá trị của mình. Nó cũng cho phép bạn nhìn lại cuộc đời mình với niềm tự hào và mãn nguyện vì biết đã sống theo những tiêu chuẩn và giá trị của riêng mình.

Dù có 1.000 người nhìn thấy hay không có ai theo dõi, họ vẫn sẽ luôn hành động chính trực và giúp đỡ người khác khi có thể. Như ca sĩ và nhạc công Bob Marley, người được vinh danh ở Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll (Mỹ): "Sự vĩ đại của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta kiếm được bao nhiêu của cải mà ở sự chính trực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh".

Siêng năng

Những người có phong cách tạo ra những tiêu chuẩn áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Và điều đó bao gồm công việc, trách nhiệm. Như Nữ hoàng Siren Grace Kell nổi danh thập niên 1950 (người sau này trở thành Công chúa Monaco): "Mọi thứ phải kiếm được thông qua công việc, sự kiên trì và trung thực".

Đó là lý do tại sao những người đẳng cấp là những người siêng năng, cần cù và kiên trì nỗ lực.

Thanh lịch

Khi nghĩ về những người nổi tiếng có phong thái nhất, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đến từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood, gắn với những cái tên như Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn.

Sự sang trọng và đẳng cấp có thể được nhìn thấy trong cả trang phục họ mặc và ngôn ngữ cơ thể. Người sang trọng luôn ngẩng cao đầu, ngả vai về phía sau và mỉm cười ấm áp. Họ có phong cách riêng, thay vì cảm thấy bị ép buộc phải chạy theo đám đông. Như thể toàn bộ phong thái của họ đều tự tin và đẳng cấp .

"Tại sao thay đổi? Mọi người đều có phong cách riêng của mình. Khi bạn đã tìm thấy nó, bạn nên bám lấy nó", diễn viên nổi tiếng Audrey Hepburn nói.

Đam mê

Đam mê rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta tận hưởng cuộc sống và cảm thấy thỏa mãn. Khi đam mê điều gì đó, chúng ta có nhiều khả năng cảm thấy gắn kết và tràn đầy năng lượng hơn, điều này có thể giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và hài lòng.

Nói tóm lại, những người đẳng cấp là những người đam mê vì họ nhiệt tình và tận tâm với sở thích và mục tiêu của mình. Bằng sự đam mê, họ có thể tận hưởng cuộc sống và đạt được mục tiêu của mình, đồng thời điều này cho phép họ tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

Hào phóng

Những người đẳng cấp được đặc trưng bởi sự hào phóng, đó không đơn thuần là cho đi vật chất, mà đơn giản như chia sẻ thời gian, đưa ra một lời nói tử tế hoặc lắng nghe người đang cần giúp đỡ.

Một người đẳng cấp hiểu rằng họ là một phần của một cộng đồng lớn hơn và nhận ra sức mạnh của việc cho đi mà không mong nhận lại điều gì. Hành động cho đi một cách vị tha không chỉ tạo ra tác động tích cực đến người khác mà còn nâng cao cảm giác mãn nguyện của người cho.

Bảo Nhiên (Theo Hackspirit)