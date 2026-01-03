Điều gì quyết định giá bạc?

Cùng là "hàng rào chống lạm phát" như vàng, nhưng bạc mang nét đặc thù riêng khiến giá cả chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, không chỉ về đầu tư.

Bạc là một loại tài sản độc đáo mang trong mình hai vai trò song song, vừa là một kim loại quý có giá trị lưu trữ, vừa là một hàng hóa công nghiệp thiết yếu. Vì thế, các yếu tố tác động đến giá bạc thường đan xen và biến đổi theo thời gian, khiến việc dự báo trở thành một thách thức ngay cả đối với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Theo Viện Bạc toàn cầu (The Silver Institute), giá bạc không bị chi phối bởi một yếu tố đơn lẻ mà là kết quả của một quá trình tương tác giữa cung - cầu và các biến số tài chính phức tạp. Hiểu được các yếu tố này vừa giúp nhận diện các xu hướng, vừa giúp giải mã những biến động đầy bất ngờ của thị trường bạc.

Tiểu Gu