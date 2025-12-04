Điều gì giúp Hà Nội đón lượng khách cao nhất lịch sử?

Sự kiện 80 năm Quốc khánh, chính sách visa nới lỏng kết hợp các sản phẩm du lịch mới là các lý do chính giúp Hà Nội đột phá trong việc hút khách du lịch ghé thăm năm 2025.

"Năm nay tôi ra thủ đô 4 lần", Nguyễn Trúc Hà An, 25 tuổi, nói. Ngoài xem diễu binh, cô còn dự nhiều đêm nhạc của nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Năm 2025, gia đình Hà An cũng có hơn 50 thành viên đến Hà Nội du lịch.

Theo thống kê của Sở Du lịch hôm 26/11, sau 11 tháng, Hà Nội về đích sớm khi gần như hoàn thành mục tiêu đón khách, với tổng lượng khách đạt 30,94 triệu lượt, đạt 99,8% mục tiêu đề ra (31 triệu lượt) và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế ngồi xích lô ngắm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 93% mục tiêu năm (130.000 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách Hà Nội đón đã phá vỡ kỷ lục lập trước đó vào năm hoàng kim 2019, trở thành năm đón lượng khách cao nhất lịch sử.

Theo khảo sát nhanh của VnExpress với các công ty du lịch, khách sạn cao cấp tại thủ đô, lượng khách đến Hà Nội năm nay tăng 20-30%. Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết lượng khách đến Hà Nội du lịch trong năm nay, cả trong và ngoài nước, tăng 20% so với năm ngoái và nằm trong top cao nhất lịch sử công ty. CEO Công ty Du lịch AZA Travel, Lux Group cũng đưa ra con số tăng trưởng tương tự về cả doanh thu, lợi nhuận.

Các khách sạn như Meliá Hà Nội, Novotel Thái Hà, Novotel Suites hay Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đều đón lượng khách tăng trưởng từ 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong hai tháng cuối năm, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn cao, từ 90%.

"Nếu không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, số lượng khách đến Hà Nội tại công ty còn tăng cao nữa", ông Vũ của Du lịch Việt cho biết.

Một trong những nguyên chính giúp Hà Nội đón lượng khách cao nhất lịch sử là sự kiện A80 (sự kiện diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9), theo Tiến sĩ Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group.

Theo công bố từ Sở Du lịch chiều 2/9, trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 80.000 lượt, tăng 35% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch dịp này đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch người dân tăng cao. Khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 01/9. Công suất phòng trung bình khối khách sạn, căn hộ du lịch ước đạt 83%, tăng gần 23 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễu binh, diễu hành A80 trong ngày Quốc khánh, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong 4 ngày nghỉ lễ và các ngày trước, sau đại lễ, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như "Sắc Đỏ Ba Đình" và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử Hà Nội; triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh, thu hút hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm trong ba ngày. Các sự kiện đại nhạc hội như Anh trai Say Hi, Chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim cũng thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lý do tiếp theo giúp ngành du lịch thủ đô đạt kết quả cao trong năm nay, theo CEO Công ty du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt đến từ chính sách visa nới lỏng của chính phủ. Ngoài việc cấp e-visa cho công dân các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam còn miễn thêm thị thực cho công dân 12 nước và gia hạn miễn thị thực đến năm 2028 cho 12 quốc gia khác. Những chính sách này góp phần giúp du lịch thủ đô hưởng lợi.

Về hạ tầng cơ sở, Hà Nội và TP HCM là hai thành phố lớn nhất nước, nên có nhiều đường bay thẳng trong và ngoài nước, giúp du khách di chuyển thuận tiện. Theo đó, lượng khách quốc tế năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và cả trước dịch. Trong 11 tháng, Hà Nội đón gần 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 12% so với tổng lượng khách cả năm 2024 và bằng năm 2019.

Ông Đạt của AZA Travel cho biết khách quốc tế ở thời điểm trước dịch chủ yếu là khách đi tour giá rẻ, 0 đồng nên doanh thu, lợi nhuận không cao. Sau dịch, Việt Nam có sự thay đổi lớn về chất lượng khách. Năm 2025, Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách trong 11 tháng, cao hơn cả năm 2019 gần 7% nhưng tổng thu du lịch lại tăng hơn 20%.

Thực khách ghé Nhà thờ lớn để ăn xôi cốm, uống trà chanh tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội vào tháng 10. Ảnh: Hoàng Giang

Bên cạnh đó, Hà Nội đạt các giải thưởng quốc tế do các tổ chức uy tín bình chọn. Một trong số đó là giải thưởng World Travel Awards với hai danh hiệu "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á". Các giải thưởng này góp phần tạo tiếng vang và tăng sức cạnh tranh điểm đến, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Cuối cùng, theo nhận xét của các chuyên gia, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động để quảng bá, xúc tiến du lịch thủ đô với khách quốc tế cũng như tạo ra các sản phẩm du lịch mới, liên kết vùng để hút khách du lịch. Các sự kiện như Hội chợ mùa thu ở Đông Anh, lễ hội Áo dài, thu hút nửa triệu lượt khách ghé thăm mỗi ngày, theo số liệu từ Ban tổ chức.

Các huyện ngoại thành cũng tham gia làm mới du lịch làng nghề, làng cổ. Các điểm đến như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng nghề sơn mài, giấy dó được đưa vào tour, cho phép du khách trải nghiệm trực tiếp. Các tuyến khám phá nông nghiệp, du lịch đường làng - sông - đầm cũng được khai thác.

Hà Nội cũng mở rộng liên kết với các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hòa Bình, Bắc Ninh để hình thành các tour liên vùng (Hà Nội - Ninh Bình - Tam Cốc, Hà Nội - Phú Thọ), phối hợp trong quảng bá và trao đổi khách. Tình hình lũ lụt khiến các du khách hủy tour đi du lịch miền Trung và chọn điểm đến gần như Hà Nội cũng là lý do tiếp theo.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội hồi tháng 10 cho biết thành phố đặt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách năm 2026, trong đó 8,6 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 160.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với mục tiêu năm nay.

Để tăng sức cạnh tranh, Hà Nội tập trung hoàn thiện hạ tầng và phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng. Ngoài thế mạnh du lịch văn hóa, sinh thái, thành phố sẽ mở rộng sang các loại hình mới như MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và chăm sóc sức khỏe.

Chiến lược trọng tâm năm 2026 là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, Big Data vào quản lý và quảng bá. Các sự kiện xúc tiến lớn dự kiến được tổ chức gồm Lễ hội Quà tặng, Festival Áo dài, Festival Thu và chương trình Chào năm mới.

"Với đà tăng trưởng này, Hà Nội có thể hoàn thành mục tiêu năm 2026 ngay trong năm nay, khi tổng lượng khách ước đạt 33,5 triệu lượt", ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO AZA Travel, nhận định.

Phương Anh