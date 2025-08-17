Điều dưỡng làm trái chỉ định của bác sĩ vụ bé 13 tháng tuổi tử vong

Tây NinhBác sĩ chỉ định sử dụng adrenalin bằng hình thức phun khí dung nhưng điều dưỡng đã tiêm cho bé 13 tháng tuổi, sau đó bệnh nhi chuyển biến xấu rồi tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Ảnh: Nam An

Ông Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, cho biết như trên ngày 17/8, sau khi Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quá trình điều trị bệnh nhi 13 tháng tuổi.

Theo đó, bé trai ở ngụ xã Ninh Điền, Tây Ninh, tiền sử sinh thiếu tháng, thể trạng yếu, chưa tiêm vaccine phòng ngừa các bệnh. Bé nhập viện tối 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói, điều trị ở khoa nhi. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn chức năng ruột, da nổi ban, bú kém, chỉ định điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt.

Khoảng 10h ngày 12/8, bệnh nhân chuyển nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp nên được chuyển đến Khoa Nhiễm. Bác sĩ Khoa Nhi và Khoa hồi sức tích cực chống độc - ICU đã hội chẩn để điều trị cho bệnh nhi.

"Bác sĩ chỉ định sử dụng adrenalin cho bệnh nhân. Thuốc này thường thực hiện qua hai cách là phun khí dung và tiêm", Giám đốc bệnh viện nói và cho biết trong trường hợp này bác sĩ chỉ định sử dụng bằng cách phun khí dung, nhưng nhân viên điều dưỡng lại tiêm cho bệnh nhi.

Đến khoảng 9h ngày 13/8, bệnh nhi lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nở hai bên, suy hô hấp nặng... bệnh viện quyết định chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bé tiếp tục suy hô hấp nặng và ngưng tim. Đến bệnh viện tuyến trên tại TP HCM, các bác sĩ đã tích cực sử dụng các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng bé mất chiều cùng ngày.

"Về sai sót của hai nhân viên điều dưỡng, bệnh viện sẽ tiến hành lập hội đồng kỷ luật, xem xét hình thức kỷ luật và tạo điều kiện để hai nhân viên này có buổi xin lỗi trực tiếp với gia đình bệnh nhân", giám đốc bệnh viện nói. Hai điều dưỡng này sẽ chuyển sang công tác bộ phận khác, không tiếp tục chăm sóc, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Đại diện bệnh viện đến thăm viếng gia đình bệnh nhi, giải thích rõ chi tiết quá trình điều trị và xin lỗi về sự sơ suất của hai nhân viên điều dưỡng.

Nam An