Điều đầu tiên cần làm khi vào phòng khách sạn

Kiểm tra rệp giường chỉ khoảng 30 giây ngay khi vừa vào khách sạn sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối về sau.

Trước khi gọi dịch vụ phòng, bật kênh truyền hình yêu thích hay ngủ thiếp đi, hãy nhớ điều đầu tiên cần làm là kiểm tra rệp giường.

Rệp là loài côn trùng ký sinh hút máu người. Con vật thường trú ẩn trên giường và các vật dụng gần giường, nơi có thể dễ dàng tiếp cận con người trong thời gian ngủ. Vết cắn của loài này thường gây đỏ, ngứa. Rệp giường có kích thước bằng hạt táo, đủ lớn để nhìn thấy bằng mắt thường, lẩn trong các khe nứt của đồ nội thất, sàn nhà hay tường, theo hướng dẫn từ Sở Y tế New York (Mỹ).

Rệp thường bám vào ghế sofa, tấm trải giường. Ảnh: Belledorm

Rệp bám vào vali hoặc quần áo của khách, rồi tiếp tục sinh sôi nảy nở trong phòng, bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể, máu và hơi thở (CO2) của con người. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, dù khách sạn bình dân, hay 5 sao. Paris từng lên trang nhất nhiều tờ báo vì hàng loạt khách sạn bị rệp hoành hành, và không chỉ "Kinh đô ánh sáng" gặp vấn đề này. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy 8 trên 10 khách sạn từng phải đối phó với rệp giường.

"Chúng rất thích vải bọc, đệm, ghế sofa, tấm trải giường. Chỉ cần kéo nhẹ một góc tấm trải giường ra, kiểm tra đường may, đầu giường, bọc ghế. Nếu không thấy gì thì 99% yên tâm", Caroline Bologna, biên tập viên cao cấp của HuffPost cho hay. Nhanh và đơn giản, nhưng có thể cứu bạn khỏi cả tháng trời ngứa ngáy và tốn tiền diệt rệp sau đó.

Hầu hết phòng khách sạn đều được trải thảm. Vì vậy, hãy đặt vali hay túi xách ở những chỗ không có thảm, như trong phòng tắm. Bạn cũng có thể dùng giá để hành lý bằng vải chống rệp trong phòng. Hãy mang theo túi zip để đựng đồ bẩn, tránh rệp lây lan. Một cách khác có thể áp dụng là bọc túi nhựa bên ngoài đồ đạc vì rệp không bám trên nhựa. Nếu phát hiện rệp trong phòng, hãy báo ban quản lý khách sạn và xin đổi phòng khác nếu được.

Tâm Anh (theo HuffPost)