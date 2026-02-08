Điều đàn ông khát khao nhất trong quan hệ vợ chồng

Nhiều phụ nữ lầm tưởng tình dục hay sự chăm sóc cơm nước là ưu tiên hàng đầu của phái mạnh, nhưng thực tế, thứ họ khao khát nhất lại là sự công nhận.

Sau 5 năm kết hôn, Luca nhận ra một khoảng trống kỳ lạ trong cuộc hôn nhân hạnh phúc: Anh chưa từng nhận được một lời khen chân thành nào từ vợ.

Anh luôn chủ động khen vợ mỗi ngày, từ bộ trang phục mới đến bữa tối cô nấu. "Nhưng tôi không nhớ nổi lần cuối mình được nghe một lời công nhận là khi nào", Luca chia sẻ trên một diễn đàn tâm lý.

Câu chuyện của anh không phải cá biệt. Nhiều người chồng thừa nhận họ thường xuyên rơi vào tình trạng "đói" lời khen, dù vẫn đang sống trong một mối quan hệ hòa thuận.

Ảnh minh họa: Metro

Trong thế giới hiện đại, phụ nữ dễ dàng nhận được sự cổ vũ từ mạng xã hội thông qua những bình luận khen ngợi từ bạn bè. Ngược lại, nam giới ít khi có được mạng lưới hỗ trợ tình cảm tương tự.

Một nghiên cứu tại New Zealand chỉ ra phụ nữ có xu hướng khen ngợi lẫn nhau nhiều hơn hẳn việc dành điều đó cho bạn đời là nam giới.

Chuyên gia tư vấn Kate Mansfield, người sáng lập hệ thống "The Dating Diet" (Anh), cho biết đàn ông không có nhiều tình bạn thân thiết và sự hỗ trợ cảm xúc như phụ nữ. Vì vậy, họ đặc biệt cần sự công nhận và phản hồi tích cực từ vợ để cảm thấy mình có giá trị trong gia đình.

Nhà tâm lý học lâm sàng Madeleine Roantree (Anh), cho biết nhiều người vợ mặc định chồng mình đã tự biết giá trị của anh ấy hoặc lo sợ việc khen ngợi sẽ khiến đối phương trở nên tự mãn.

Claire Davis, 46 tuổi (London), là một minh chứng. Từng trải qua đổ vỡ, Claire luôn kìm nén tình cảm vì nỗi sợ vô hình. "Tôi lo ngại nếu khen ngợi quá nhiều, anh ấy sẽ lợi dụng lòng tốt của mình. Tâm lý lúc đó là đừng phô trương quá, chỉ cần vừa đủ thôi", cô thú nhận.

Chỉ sau khi cùng chồng tham gia trị liệu, Claire mới hiểu rằng sự im lặng của cô vô tình tạo ra khoảng cách, khiến James, chồng cô, thấy bất an và thu mình lại.

Khi Claire bắt đầu thay đổi, kết quả khiến cô kinh ngạc. James thừa nhận những lời khen nhỏ nhặt giúp anh tự tin hơn và dũng cảm bộc lộ những điểm yếu của mình. "Tôi cảm thấy an toàn và gắn kết với vợ hơn bao giờ hết", James nói.

Các chuyên gia cho rằng khen ngợi là cách xây dựng sự tin tưởng và đáp ứng nhu cầu tình cảm cốt lõi. Một lời nhắn "Anh làm em rất hạnh phúc" hay "Hôm nay anh trông rất phong độ" có tác động mạnh mẽ hơn mọi món quà vật chất.

Nhật Minh (Theo Metro)