Điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM - Trung Lương

Cơ quan chức năng thí điểm nâng tốc độ tối thiểu lên 80 km/h và cấm xe tải, xe khách lớn ở làn trái trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM - Trung Lương, từ 27/10.

Theo phương án mới được Cục đường bộ Việt Nam thí điểm trong một tháng, làn 1 (sát dải phân cách giữa) trên cả hai tuyến cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Các loại xe bị cấm gồm: xe tải thông dụng (trừ bán tải, xe tải VAN), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc.

Tốc độ tối đa làn 1 giữ nguyên ở mức: 120 km/h trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; 100 km/h trên cao tốc TP HCM – Trung Lương. Tốc độ tối thiểu của làn này được nâng lên 80 km/h thay vì 60 km/h như trước.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tháng 10/2025. Ảnh: Việt Quốc

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) vẫn áp dụng tốc độ tối đa tương ứng 120 km/h và 100 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h, không phân biệt loại phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc.

Xe chạy ở làn 2 được chuyển sang làn 1 để vượt rồi trở lại làn 2, nhưng phải bật tín hiệu và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình chuyển làn.

Cục Đường bộ cho biết việc thí điểm dựa trên ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ IV, nhằm giảm ùn tắc, tăng năng lực khai thác và đảm bảo an toàn trên hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, tổng đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, đưa vào khai thác năm 2023. Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, khai thác từ năm 2010. Cả hai có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp (mỗi chiều hai làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp).

Khải Nguyên - Đoàn Loan