Điều chỉnh của FedEx, UPS có thể tăng phí kiện hàng cỡ lớn

Những thay đổi về phụ phí của FedEx và UPS hiệu lực từ tháng một có thể khiến phí vận chuyển tăng với doanh nghiệp gửi kiện hàng kích thước lớn, theo các chuyên gia định giá bưu kiện.

Từ ngày 12/1, FedEx mở rộng cách đánh giá các lô hàng chịu phụ phí xử lý bổ sung theo kích thước (dimensional additional handling surcharge) hoặc phụ phí hàng quá khổ (oversize charge). Theo đó, hãng bổ sung tiêu chí thể tích khối (cubic volume) bên cạnh các tiêu chí hiện hành.

Cụ thể, mọi kiện hàng có thể tích vượt khoảng 0,17 m3, được tính bằng cách nhân chiều dài, rộng và cao, sẽ phải chịu phụ phí xử lý theo kích thước. Với phụ phí hàng quá khổ, hãng bổ sung thêm tiêu chí thể tích và khối lượng, bên cạnh chiều dài và chu vi. Phụ phí này áp dụng cho các kiện hàng có thể tích trên khoảng 0,28 m3 hoặc khối lượng trên 50 kg.

UPS cũng sẽ áp dụng các điều chỉnh tương tự từ tuần tới. Theo thông tin trên website của hãng, các kiện hàng nội địa có thể tích vượt khoảng 0,17 m3 sẽ bị áp dụng phí xử lý bổ sung. Những kiện hàng có thể tích trên khoảng 0,28 m3 hoặc khối lượng trên 50 kg sẽ phải chịu phụ phí kiện hàng cỡ lớn đối với vận chuyển nội địa.

Theo bảng so sánh của FedEx và UPS, mức phí thấp nhất cho phụ phí xử lý bổ sung dao động quanh 30 USD mỗi kiện, trong khi phụ phí hàng quá khổ có thể lên tới hơn 300 USD, tùy khoảng cách vận chuyển và loại hình giao hàng thương mại hay dân dụng.

Ông Paul Yaussy, phụ trách phân tích hợp đồng bưu kiện tại Loop, cho biết các thay đổi này đồng nghĩa việc nhiều kiện hàng trước đây "né" được phụ phí nay sẽ bị tính thêm tiền. Ví dụ, một kiện hàng kích thước khoảng 117 x 60 x 40 cm trước đây không bị xếp vào nhóm hàng quá khổ, nhưng theo quy định mới sẽ phải chịu phụ phí.

"Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bị bất ngờ với thay đổi này", ông Yaussy nhận định.

Theo phân tích của công ty dữ liệu logistics Sifted, các doanh nghiệp vận chuyển hàng nhẹ nhưng chiếm nhiều không gian sẽ chịu tác động lớn nhất. Đặc biệt, những khách hàng có kiện hàng bị chuyển từ mức phụ phí xử lý bổ sung sang phụ phí hàng quá khổ vốn cao hơn đáng kể sẽ bị ảnh hưởng mạnh đến chi phí. Bà Mingshu Bates, Giám đốc phân tích và Chủ tịch mảng bưu kiện của AFS Logistics, cho biết với một khách hàng của bà rằng tổng chi phí đã tăng gấp ba chỉ vì thay đổi này.

Dù vậy, theo bà Bates, doanh nghiệp vẫn có một số cách giảm tác động, như đàm phán lại mức phụ phí với hãng vận chuyển hoặc điều chỉnh kích thước bao bì để tránh chạm ngưỡng tính phí.

"Nếu kinh doanh những mặt hàng nhất định, doanh nghiệp buộc phải chú ý kỹ đến kích thước thùng hàng", bà Bates nói.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)