Điều cần biết về công nghệ sửa mí Deep Tech

Thẩm Mỹ Viện Dr.Hải Lê ra đời mang đến công nghệ Deep Tech giúp khắc phục tình trạng cắt mí hỏng, lỗi gây nên những biến chứng.

DeepTech là công nghệ sửa mí mắt phẫu thuật hỏng, sửa mí lỗi, mí mắt bị cắt to, sửa mí to thành mí nhỏ của thẩm mỹ viện Dr.Hải Lê. Công nghệ giúp

"tái sinh" đôi mí mắt xấu hỏng của khách hàng, mang tới đôi mắt hai mí đẹp tự nhiên.

Kỹ thuật sửa mí mắt Deep Tech20 kết hợp kỹ thuật khâu chéo hai lớp bền vững, chỉ sinh học Mani Med chuyên biệt cho cắt mí, sửa mí của Nhật Bản cùng công nghệ Plastech. Điều này giúp đẩy nhanh khả năng liền sẹo, hồi phục nhanh, hạn chế tối đa tình trạng sưng nề bầm tím sau phẫu thuật và định hình nếp mí đẹp như mong muốn.

Ưu điểm công nghệ dịch vụ sửa mí Deep Tech?

Kỹ thuật sửa mí Deep Tech20 là giải pháp trong việc sửa mí mắt phẫu thuật hỏng, sửa mí lỗi, sửa mí mắt bị cắt to, sửa mí to thành mí nhỏ.

Sửa mí mắt phẫu thuật bị hỏng khi được chỉnh hình lại tại Dr.Hải Lê giúp phục hồi tối đa các cấp độ mí xấu hỏng, giúp khách hàng tìm lại đôi mắt với hai mí đẹp tự nhiên. Đội ngũ bác sĩ tại Dr.Hải Lê ứng dụng kỹ thuật y khoa tiên tiến trong phẫu thuật mí mắt sẽ khắc phục khuyết điểm của mí mắt hỏng, lỗi như: nếp mí cắt quá to, đính cơ nâng mi sâu, hai mí không đều, sẹo xơ cứng, mí nhược cơ, cường cơ nâng mi...

Công nghệ sử dụng cho những trường hợp có thể áp dụng dịch vụ sửa mí mắt bị cắt to như: bệnh nhân đã cắt mí nhưng chưa hài lòng và muốn được sở hữu đôi mắt to, đẹp, nét; khách hàng sở hữu một đôi mí xấu hỏng do từng đi cắt mí tại các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, gây ra biến chứng nặng nề như: mí cắt quá to, đính cơ nâng mi sâu, mí mắt cắt trợn, cắt mí bị đứt cơ nâng mi...

Sửa mí là công nghệ làm đẹp phổ biến hiện nay.

Quy trình thực hiện dịch vụ sửa mí Deep Tech?

Tại thẩm mỹ viện Dr.Hải Lê quy trình sửa mí mắt Deep Tech20 được bác sĩ thực hiện trong môi trường vô khuẩn với quy trình khép kín.

Bước 1: Thăm khám nhằm xác định tình trạng mắt hiện tại của bệnh nhân. Dựa vào đó bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp sửa mí phù hợp nhằm xử lý triệt để mọi khuyết điểm mắt xấu, hỏng của đôi mắt.

Bước 2: Kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện.

Ekip của Dr. Hải Lê có trình độ chuyên môn cao.

Bước 3: Đo vẽ kỹ thuật nhằm đảm bảo tỷ lệ nếp mí mới hài hòa với các bộ phận còn lại trên gương mặt.

Bước 4: Vệ sinh, sát khuẩn đảm bảo vô trùng cho Ekip phẫu thuật, trước khi thực hiện tiểu phẫu mí mắt bệnh nhân sẽ được gây tê nhằm giúp khách hàng giảm thiểu mọi cảm giác khó chịu trong khi thực hiện.

Bước 5: Tiến hành tiểu phẫu sửa mí mắt lỗi hỏng.

Bước 6: Hoàn thành tiểu phẫu, bệnh nhân nghỉ ngơi, hồi phục mí mắt.

Bước 7: Tái khám, cắt chỉ đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Viện thẩm Mỹ y khoa Dr.Hải Lê địa chỉ về sửa mí DeepTech.

Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr.Hải Lê - địa chỉ sửa mí với hàng ngàn ca sửa mí, cắt mí mắt thành công mỗi năm. Đơn vị có cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại; đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm; không chạy theo trào lưu, mang đến sự an tâm đến cho khách hàng.

