Điều bất ngờ của người bán cá mất 50 triệu đồng

Gia LaiBị kẻ gian móc túi mất hơn 50 triệu tiền bán cá chạy lũ, Bích Hạ được những người lạ quyên góp ủng hộ 102 triệu, nhưng chị chỉ xin giữ lại đúng số vốn đã mất.

Tối 20/11, chị Nguyễn Thị Bích Hạ, 28 tuổi, đứng bán cá trên đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn trong tâm trạng rối bời. Hơn một tấn cá chị đang bán là tài sản cuối cùng vớt vát được sau đợt lũ quét qua đầm Cù Mông một ngày trước.

"Khách mua rất đông. Đến khi vãn người, tôi sờ vào túi định cất tiền kỹ hơn thì thấy nhẹ bẫng", chị Hạ nhớ lại. Hơn 50 triệu đồng bán cá từ sáng đến chiều tối đã biến mất. Chị hoảng loạn, bật khóc giữa trời mưa lớn.

Chị Bích Hạ bật khóc khi phát hiện hơn 50 triệu đồng bán cá cả ngày 20/11 đã biến mất. Ảnh: Trúc Ly

Gia đình chị Hạ nuôi hơn 20 lồng cá tại khu vực giáp ranh tỉnh Phú Yên cũ, ước tính sản lượng khoảng 500 triệu đồng, dự kiến bán dịp Tết. Trận lũ ngày 19/11 khiến cá chết gần hết, chị phải thuê xe tải chở số còn lại lên thành phố bán tháo, gỡ vốn.

Lê Thị Trúc Ly, chủ cửa hàng nơi chị Hạ mượn địa điểm, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chụp ảnh và đăng câu chuyện lên mạng xã hội. "Tôi chỉ hy vọng bạn bè chia sẻ để kẻ gian thấy thương tình mà trả, hoặc ai đó nhặt được thì cho xin lại", chị Ly nói.

Chị Hạ bán cá trên đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn, hôm 20/11. Ảnh: Trúc Ly

Bài đăng nhanh chóng lan truyền. Trên đường về nhà tối 20/11, điện thoại chị Hạ liên tục báo tin nhắn biến động số dư. Số tiền những người hảo tâm xa lạ chuyển về lên tới 102 triệu đồng.

Khi kiểm tra tài khoản, chị Hạ giật mình, lập tức nhờ chị Ly ẩn bài đăng và ngừng nhận quyên góp. "Tôi mất hơn 50 triệu, giờ được mọi người giúp lại gấp đôi. Tôi chỉ xin giữ đúng phần thiệt hại của mình", chị nói.

Chị đã chuyển lại cho chị Ly 45 triệu đồng, nhờ san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương. Một phần trong số đó được dành tặng cụ bà 80 tuổi ở Phước An đang một mình nuôi bốn người con bị tâm thần.

Chị Hạ cùng gia đình tiếp tục vớt số cá còn lại để bán nốt, đồng thời phối hợp với công an trích xuất camera tìm thủ phạm.

"Trong rủi có may, tôi mất tiền nhưng nhận lại được cả tiền và tình người. Đó là tài sản lớn nhất", người bán cá nói.

Nga Dương