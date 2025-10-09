'Diệt Tuyệt sư thái' Đài Loan tìm bạn trai kém tuổi

Hoàng Tiểu Hổ - 62 tuổi, ca sĩ gạo cội của Đài Loan, được mệnh danh "Diệt Tuyệt sư thái" - muốn tìm bạn trai kém tuổi bà, nấu ăn ngon.

Trên Next Apple ngày 9/10, bà Hoàng Tiểu Hổ cho biết từng có bạn trai kém bà 10 tuổi, nhưng hai người chia tay được vài năm. Hiện ca sĩ độc thân, vẫn giữ mong muốn tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời. Hoàng Tiểu Hổ mong có bạn trai kém tuổi bà. "Đàn ông ở độ 30 cũng không sao. Ngoài ra, tôi chỉ cần gặp được người đồng điệu tâm hồn", ca sĩ nói.

Ca sĩ Hoàng Tiểu Hổ. Ảnh: Next Apple

Tuy vậy, Hoàng Tiểu Hổ muốn người yêu tương đồng với bà về kinh tế, không muốn bạn trai bị đàm tiếu "ăn bám". Ngoài ra, tiêu chuẩn của bà là bạn trai nấu ăn ngon. Ca sĩ hiện tự do tài chính, sống trong căn hộ sang trọng ở Đài Loan.

Ở làng nhạc Hoa ngữ, Hoàng Tiểu Hổ được mệnh danh "Diệt Tuyệt sư thái" vì trong một lần làm giám khảo một show âm nhạc năm 2007, MC và đồng nghiệp nhận xét bà nghiêm khắc, khó tính, gọi bà bằng tên nhân vật truyện kiếm hiệp Kim Dung. Ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn phái Nga Mi, võ công cao cường, tính tình cứng nhắc, giáo điều. Bà truyền chức chưởng môn cho Chu Chỉ Nhược, ép nàng thề độc không thành thân với Trương Vô Kỵ. Chính sự ép buộc này đẩy Chu Chỉ Nhược vào cảnh bế tắc trong tình yêu, vì tình cảm sâu nặng với Trương Vô Kỵ.

Theo Hoàng Tiểu Hổ, đàn ông châu Á thích phụ nữ biết làm nũng, còn bà không phải hình mẫu phụ nữ như vậy, tính cách mạnh mẽ.

Bà thuộc nhóm ca sĩ hàng đầu Đài Loan, nổi tiếng với chất giọng trầm khàn, phong cách khác biệt những nữ ca sĩ. Bài Không đơn giản như thế của Hoàng Tiểu Hổ phổ biến rộng rãi, từng giúp nghệ sĩ kiếm được 300 triệu Đài tệ (259 tỷ đồng) trong 5 năm.

MV 'Không đơn giản như thế' - Hoàng Tiểu Hổ MV "Không đơn giản như thế". Video: Timeless Music

Như Anh (theo Next Apple)