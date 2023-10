Diệt đám rối thần kinh giảm đau cho người ung thư

Người phụ nữ 47 tuổi đau đớn do ung thư đại tràng xâm lấn vùng chậu, được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định diệt đám rối thần kinh hạ vị giúp "nhẹ nhõm cả về thể xác lẫn tinh thần".

Bệnh nhân cho biết đã thử nhiều loại thuốc khác nhau, thậm chí truyền morphin (một dạng thuốc giảm đau liều mạnh điều trị những cơn đau nặng) vẫn không thể kiểm soát được tình trạng đau đớn. Cơn đau từ vùng chậu khiến đi vệ sinh cũng trở thành nỗi ám ảnh. Cơn đau lan đến đùi và bắp chân, chị khó di chuyển. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng kiệt quệ vì nhiều đêm mất ngủ và ăn uống kém.

Ngày 29/10, TS.BS Nguyễn Đình Luân, Trưởng Đơn vị X-quang can thiệp, Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết khối ung thư di căn vùng hố chậu trái nên bệnh nhân rất đau đớn. Đánh giá kỹ tình trạng bệnh nhân qua kết quả xét nghiệm và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính vùng bụng chậu, ê kíp quyết định thực hiện hai kỹ thuật điều trị để vừa khống chế bướu di căn, vừa giải quyết cơn đau. Bệnh nhân được can thiệp tắc mạch khối u và ba ngày sau can thiệp diệt đám rối hạ vị.

Theo bác sĩ Luân, can thiệp tắc mạch bằng cách bơm các hạt vi cầu cắt nguồn nuôi khối bướu giúp giảm đau một phần và khống chế sự phát triển của ung thư. Sau đó, kỹ thuật diệt đám rối thần kinh hạ vị đóng vai trò quyết định trong điều trị đau.

Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách sử dụng máy cắt lớp vi tính để định vị chính xác đám rối thần kinh và dẫn đường cho bác sĩ đưa các kim nhỏ tiếp cận vào đúng vị trí. Một lượng thuốc phù hợp được bơm vào các kim nhỏ, tác động tức thì đến thần kinh dẫn truyền cảm giác đau và làm triệt tiêu các dẫn truyền này.

Bệnh nhân cho biết khi thuốc vừa bơm vào, chị cảm thấy cơn đau thoáng qua nhưng nhanh chóng sau đó dịu hẳn và biến mất. Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài chịu đựng đau đớn hành hạ, chị có thể xoay trở người, đứng dậy đi lại và tận hưởng giấc ngủ ngon.

"Tôi rất bất ngờ với hiệu quả tức thì của điều trị, nhẹ nhõm cả về thể xác lẫn tinh thần", bệnh nhân nói. Liều lượng thuốc giảm đau được giảm dần và sau 48 giờ, chị không còn phải sử dụng thêm thuốc giảm đau.

Người bệnh được định vị vị trí đám rối thần kinh bằng máy cắt lớp vi tính đa dãy. Ảnh: Bích Hạnh

TS.BS Lê Bá Thảo, Trưởng Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chuyên gia về hóa trị liệu, cho biết các liệu pháp trị ung thư hiện đại nhưng không dễ thực hiện ngay trong khi người bệnh còn đang chịu đựng đau đớn hành hạ. Người bệnh có cơn đau kéo dài nhiều ngày, mức độ nhiều, điều trị nội khoa không hiệu quả.

Nguyên nhân đau do ung thư có thể vì khối u, ung thư xâm lấn vào xương, thần kinh, phần mềm, tạng... hoặc khối u lớn chèn ép vào các tạng, vị trí thần kinh gây cảm giác đau nặng tăng dần, liên tục, dai dẳng. Đau do ung thư hành hạ khiến người bệnh mất ngủ triền miên, tâm trạng lo âu, buồn bực, chán nản, suy giảm chất lượng cuộc sống, sinh hoạt, cơ thể suy kiệt dần và dẫn tới nguy cơ tử vong sớm.

"Người bệnh thường tìm đến morphine để giải thoát khỏi cơn đau, nhưng về lâu dài sẽ phải tăng liều lượng, hiệu lực giảm đau của thuốc rút ngắn dần, cuối cùng vẫn phải chịu đựng đau đớn tái phát", TS. Sơn nói, thêm rằng việc điều trị đau phải được ưu tiên hàng đầu.

Can thiệp diệt đám rối thần kinh điều trị đau được áp dụng gần đây đối với bệnh nhân ung thư vùng bụng như ung thư gan, tụy, thực quản, dạ dày, túi mật, thận... bị đau dai dẳng vùng bụng, lưng. Phương pháp này có tác dụng giảm đau nhanh chóng và lâu dài hơn so với điều trị bằng thuốc nội khoa thông thường.

Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chi phí thấp, thời gian thực hiện thủ thuật nhanh, hiệu quả giảm đau tức thì, kéo dài, giúp người bệnh có cuộc sống tốt đẹp, lạc quan và có động lực hơn để chiến đấu với bệnh tật. Tỷ lệ biến chứng và tác dụng phụ rất hiếm khi xảy ra nhờ ứng dụng các phương tiện hỗ trợ dẫn đường như cắt lớp vi tính đa dãy, siêu âm định vị, máy chụp số hóa xóa nền.

Lê Phương