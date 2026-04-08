Diễn xuất của nghệ sĩ Lê Khanh thu hút triệu lượt xem

Cảnh bà mẹ Công giáo (nghệ sĩ Lê Khanh) khóc, cấm con gái yêu người ngoại đạo, trong phim "Hẹn em ngày nhật thực" thu hút triệu lượt xem.

Tác phẩm đang dẫn đầu phòng vé trong nước với hơn 70 tỷ đồng sau 10 ngày phát hành. Nhà sản xuất tung đoạn best cut (phân cảnh đặc sắc trong phim), xoay quanh tình tiết bà Hoa muốn con gái Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) cưới bác sĩ Hải (Thanh Sơn), người cùng xóm đạo Trà Mây, nghề nghiệp ổn định, có mối quan hệ thân thiết với gia đình. Dù vậy, trong thâm tâm, Ân đã chọn Thiên (Khương Lê), chàng trai thợ điện có cuộc sống bấp bênh, là người ngoại đạo.

Khi phát hiện con gái yêu người khác, bằng sự cứng rắn lẫn mềm mỏng, bà Hoa thuyết phục Ân cưới Hải, bởi không muốn con gái giẫm lên vết xe đổ của bà. Diễn viên gạo cội khắc họa nỗi lòng của người mẹ yêu con, song tình thương bị bủa vây bởi định kiến lẫn tổn thương sau cuộc hôn nhân thất bại. Lê Khanh diễn tiết chế, tập trung biểu cảm ở ánh mắt, sau đó đẩy cao trào cảm xúc qua giọng thoại, khi bà Hoa bật khóc thốt lên "Ôi Chúa ơi" ở cuối phân cảnh.

Video thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhiều khán giả nói rơi nước mắt khi theo dõi phân đoạn trong rạp. Xem suất chiếu hôm 3/4, diễn viên Hồng Đào nói bị chinh phục bởi diễn xuất của Lê Khanh. "Chỉ qua cái dáng khom khom, cúi xuống lặng lẽ cắt vải may của bà mẹ, tôi thấy cả một bức tường định kiến nặng nề, giữ chân nhân vật chính trước ngưỡng cửa hạnh phúc", chị nói.

Diễn viên Đoàn Thiên Ân cho biết may mắn khi được nghệ sĩ Lê Khanh hỗ trợ trong những phân cảnh nặng về tâm lý. Cách nghệ sĩ giành lấy khay trà, lạnh lùng đặt xuống bàn, tra hỏi con khiến diễn viên cuốn hơn vào kịch bản. "Lúc đó, tôi cảm giác bản thân thực sự là con gái của bà Hoa, lắp bắp giải thích với mẹ rằng tình yêu của mình với anh Thiên là thật lòng, trong sáng", cô nói.

Trên trường quay, Thiên Ân thường gọi thân mật Lê Khanh là mẹ, bởi nghệ sĩ từng dạy cô học diễn xuất. Trước lúc bấm máy, Lê Khanh hướng dẫn cô cách tự tạo một không gian để bước vào và sống cùng câu chuyện. Diễn viên còn rủ cô cùng đi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để cầu nguyện, cảm nhận không khí giáo dân.

Lê Khanh, 63 tuổi, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chị là con của cặp nghệ sĩ kịch nói Trần Tiến - Lê Mai, em gái diễn viên Lê Vân, chị gái Lê Vy. Lê Khanh được yêu mến qua các vai diễn như nữ tu sĩ Băng Thanh trong Săn bắt cướp, Lan trong Chuyện tình bên dòng sông, Thoa trong Bản tình ca cuối cùng, Hoàng Điệp trong Dòng sông hoa trắng. Chị nên duyên với đạo diễn Việt Thanh sau khi hợp tác trong phim Săn bắt cướp (1989). Nhiều năm đi diễn, chị được ca ngợi là nhan sắc tiêu biểu của phụ nữ Hà Nội.



Những năm gần đây, Lê Khanh gây tiếng vang khi lấn sân điện ảnh. Năm 2021, chị đóng chính trong Gái già lắm chiêu 5, nhận giải Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nghệ sĩ tiếp tục tham gia phim Cô gái từ quá khứ - do đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito thực hiện, đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn.

Mai Nhật