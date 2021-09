Diễn viên 'You Are The Apple of My Eye' sau 10 năm

Sau "You Are The Apple of My Eye", Yên Thắng Vũ tái hợp bạn diễn Trần Nghiên Hy trong "The Soul of Bread" (2012). Năm 2020, anh nhận được đề cử hạng mục "Nam phụ xuất sắc" của giải Kim Chung cho vai diễn trong phim truyền hình "Yong-Jiu Grocery Store" (2019). Một số tác phẩm khác nổi bật là: "The Bittersweet Taiwan" (2017), "See You in Time" (2017), "Metro of Love" (2016), "CODE 2" (2019). Ảnh: Mubi