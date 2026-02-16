Diễn viên 'Vua bãi rác' từ Anh về nước tận hưởng ngày Tết

Nguyễn Bích Ngọc - nữ chính phim ''Vua bãi rác'' - cho biết sắp xếp thời gian về nước tận hưởng Tết, gói bánh chưng, đi chợ hoa.

24 năm trước, Bích Ngọc ghi dấu ấn khi hóa thân Thủy - cô gái bán hoa chuối nghèo khổ, có mối tình với Trọng (NSƯT Võ Hoài Nam) - trong phim Vua bãi rác. Sau tác phẩm, chị tham gia một số dự án rồi sang Anh định cư, lập gia đình. Dịp về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ, cựu diễn viên trò chuyện về cuộc sống và kế hoạch năm mới.

- Vì sao năm nay chị quyết định đón Tết ở quê nhà sau nhiều năm sống ở Anh?

- Năm nào tôi cũng về thăm gia đình một, hai lần, nhưng hầu như vào thời điểm các con được nghỉ hè, nghỉ đông hoặc lễ Phục sinh bên Anh. Năm nay hai bạn đã có thể tự chăm sóc bản thân nên tôi quyết định về với gia đình. Bởi tôi muốn được sống trọn vẹn trong không khí Tết truyền thống, điều mà dù cố gắng đến đâu, cũng khó cảm nhận đầy đủ được ở nước ngoài.

Tôi xúc động nhất là cách mọi người chuẩn bị cho năm mới vẫn vẹn nguyên sự ấm áp, gần gũi. Thời gian này, tôi cùng mẹ dọn nhà, đi chợ hoa, thăm vườn đào, vườn quất Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, sau đó sắm sửa đồ trang trí ở Hàng Mã, Hàng Lược. Năm nay cũng là lần đầu tôi tự gói bánh chưng. Những việc này tưởng chừng quen thuộc lại trở nên đặc biệt với một người con xa quê nhiều năm.

Tôi sẽ trở lại Anh vào mùng ba. Vì vậy, tôi ưu tiên dành trọn thời gian cho gia đình, thăm hỏi họ hàng, đi lễ đầu năm. Ngoài ra, tôi cũng thích dạo phố để cảm nhận không khí xuân một cách thân thương nhất. Năm mới, tôi mong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an, bản thân sẽ tràn đầy năng lượng.

Diễn viên Nguyễn Bích Thủy ở tuổi 44. Chị tốt nghiệp khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau ''Vua bãi rác'', chị góp mặt trong một số phim như ''Bên thềm thế kỷ'', ''Điều không nhận thấy'', ''Sóng ngầm''. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhiều năm xa nhà, chị nhớ nhất điều gì về Tết cổ truyền trên quê hương?

- Đó là không khí cả gia đình quây quần đông đủ. Ở Anh, ngày này thường diễn ra khá lặng lẽ. Tôi cùng gia đình mấy anh chị em chơi thân với nhau cố gắng duy trì việc gói bánh chưng, làm giò xào, nấu canh măng, xôi gấc, gà luộc, đồng thời sắm hoa đào, hoa mai, quất. Chúng tôi vẫn giữ phong tục lì xì cho các bạn nhỏ.

- Chị dự định thế nào về việc hội ngộ những đồng nghiệp cũ?

- Tôi đã gặp một vài người và rất xúc động, bởi mỗi cuộc trò chuyện đều cho tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê. Lần nào về nước, tôi cũng đi xem kịch của các bạn mình diễn hoặc đạo diễn. Dịp này, nếu có cơ hội gặp những bạn diễn cùng phim Vua bãi rác - dấu mốc trong sự nghiệp diễn xuất của tôi - chắc chắn sẽ là niềm vui lớn. Hiện chúng tôi đều có cuộc sống riêng nhưng luôn dành cho nhau tình cảm, sự trân trọng. Tôi giữ liên lạc với các anh chị, nắm bắt tin tức của mọi người qua mạng xã hội.

Dù không còn trực tiếp tham gia nghệ thuật, tôi theo dõi phim Việt qua các nền tảng trực tuyến và chia sẻ của bạn bè trong nghề. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự đa dạng về đề tài, cách kể chuyện ngày càng hiện đại và đời hơn. Điện ảnh Việt có những bộ đạt doanh thu trăm tỷ cho thấy khán giả ngày càng tin tưởng và ủng hộ phim nước nhà.

- Kỷ niệm nào thời đóng ''Vua bãi rác'' khiến chị khó quên?

- Lúc đó, điều kiện làm phim còn nhiều khó khăn. Có những ngày quay từ sáng sớm đến khuya nhưng ai cũng hết mình vì vai diễn và tình yêu với nghề. Các thành viên trong đoàn rất gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ nhau từng cảnh quay. Chính tình cảm chân thành ấy đã giúp tôi có thêm những người bạn, vun đắp động lực để theo nghề trong quãng thời gian tuổi trẻ.

Ngoài ra, tình cảm của khán giả cũng là những ký ức đẹp. Nhiều lần, tôi nhận được thư tay từ các bạn trẻ đang trong quân ngũ, hoặc khán giả yêu thích phim trên chương trình Văn nghệ Chủ Nhật thời đó. Có bạn tìm đến nhà để tặng hoa và quà nhân sinh nhật tôi. Đó là những câu chuyện mà tôi nhớ mãi.

Võ Hoài Nam trong trích phim 'Vua bãi rác' Nguyễn Bích Ngọc ở trích đoạn phim ''Vua bãi rác''. Tác phẩm do Đỗ Minh Tuấn biên kịch, đạo diễn, ra mắt năm 2002, khai thác cuộc đời, số phận của những người nghèo khổ trong xã hội.

- Chị gặp khó khăn gì khi quyết định rời nghiệp diễn và đến sống ở một vùng đất mới?

- Việc sang Anh định cư là bước ngoặt lớn với tôi, không chỉ thay đổi môi trường sống mà còn hướng đi của mình. Tôi là con một trong gia đình nên rời xa gia đình không phải điều dễ dàng. Ban đầu, tôi trăn trở nhiều, hụt hẫng khi đột ngột dừng lại công việc mình yêu thích. Tôi không nói với anh em trong nghề rằng mình đi nước ngoài bởi chỉ xác định qua vài tháng rồi về, song quyết định ở lại đã thay đổi cuộc đời tôi.

Có lúc, nhìn lại ảnh cũ hoặc tình cờ xem phim của các bạn đồng trang lứa, tôi cũng chạnh lòng và nhớ nghề da diết. Nhưng theo thời gian, tôi học cách nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng. Nghề diễn cho tôi rất nhiều, từ trải nghiệm, bài học đến tình cảm của khán giả mà tôi vẫn trân trọng đến nay. Không còn hoạt động nghệ thuật như trước, tôi vẫn giữ tình yêu dành cho nghề bằng cách của riêng mình.

- Nhịp sống hiện tại của chị ở Anh ra sao?

- Trước đây, khi bắt đầu sống ở một đất nước xa lạ, mọi thứ với tôi đều cần thời gian để thích nghi, từ ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, công việc. Tuy nhiên, tôi cho rằng những khó khăn này là điều bình thường đối với một người tại vùng đất mới. Điều quan trọng là tôi sẵn sàng học hỏi, không ngại bắt đầu.

Hiện cuộc sống của tôi ổn định. Tôi ở thành phố Manchester, có một cửa hàng làm đẹp từ năm 2004 đến nay. Ngoài công việc, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Hàng ngày, tôi giữ thói quen dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đi làm. Tôi thích đọc sách, đi bộ nhằm duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Để có sắc vóc như hiện tại, với tôi, điều quan trọng nhất là giữ cho tinh thần luôn thoải mái, tích cực. Bên cạnh đó, tôi chú ý ăn uống điều độ, kết hợp vận động nhẹ nhàng.

- Có con trai và con gái đang ở tuổi bước vào đời, chị đồng hành với các con thế nào?

- Tôi lập gia đình ở Anh, năm nay con gái tôi lên 21, con trai tròn 18 tuổi. Tôi luôn cố gắng trở thành bạn đồng hành của hai con. Tôi lắng nghe, chia sẻ và giúp hai bạn hiểu rõ giá trị của cuộc sống, biết có trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng bản thân cũng như mọi người xung quanh. May mắn, hai con rất hiểu chuyện. Tôi tin rằng sự thấu hiểu sẽ giúp các con tự tin bước vào đời theo cách của riêng mình.

