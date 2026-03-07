Diễn viên Việt Hoa và Vương Trọng Trí, cùng 29 tuổi, tổ chức đám cưới sau nhiều năm gác lại vì công việc.

Diễn viên Việt Hoa cưới Việt Hoa và Trọng Trí trong ngày ăn hỏi. Video: Nhân vật cung cấp

Lễ ăn hỏi và đón dâu của bộ đôi diễn ra sáng 7/3, tại quê nhà của Việt Hoa ở Lào Cai (Yên Bái cũ). Một số diễn viên như Minh Thu, Quang Trọng có mặt để chung vui với họ. Việt Hoa và Trọng Trí diện áo dài trắng đính kết họa tiết hoa sen.

Hôm 6/3, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh thử áo dài của nhà thiết kế Hà Cúc, nói sẵn sàng cho ngày trọng đại. Theo Việt Hoa, cả hai sẽ tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội vào tháng 5.

Vợ chồng Việt Hoa - Trọng Trí thử áo dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cả hai quen nhau khi chung lớp ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh - Hà Nội. Cô cho biết hướng nội nên không nói chuyện với Trọng Trí suốt hai năm học đầu. Đến năm thứ ba, họ làm cùng trích đoạn thi học kỳ nên có dịp gần gũi, dần dà ''yêu nhau từ lúc nào không biết''.

Tốt nghiệp, cả hai công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau vài năm gắn bó, Trọng Trí rời đơn vị. Hai diễn viên đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng hoãn cưới do Covid-19. Thời gian qua, vì bận rộn các dự án phim, họ chưa tổ chức đám cưới.

Theo Việt Hoa, do cùng xuất phát điểm, hai người hiểu tính chất công việc, có thể chia sẻ được nhiều điều. Diễn viên nói may mắn khi được chồng chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, phụ trông coi cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô. Để duy trì tình yêu nhiều năm, cô và bạn đời luôn tôn trọng nhau.

Hai diễn viên trong một mẫu áo dài khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việt Hoa và Trọng Trí từng đóng cùng phim Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc. Năm ngoái, họ tiếp tục có những phân cảnh chung trong series Gió ngang khoảng trời xanh. Ngoài làm phim, gần đây, hai diễn viên thường cùng livestream giao lưu khán giả trên TikTok, được nhiều người nhận xét đẹp đôi, hiền hơn so với các vai diễn trên phim.

Năm ngoái, Việt Hoa cho biết dự định có con sau khi tổ chức cưới. Theo diễn viên, có thể cô sẽ nghỉ đóng phim khoảng hai, ba năm để chăm lo cho tổ ấm. Thời gian ấy, cô ưu tiên các hoạt động nấu ăn, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Ngoài ra, Việt Hoa ấp ủ kế hoạch làm vlog, ghi lại cuộc sống đời thường để gần gũi khán giả.

Việt Hoa và Trọng Trí trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' Việt Hoa và Trọng Trí trong trích phim ''Gió ngang khoảng trời xanh''. Video: VFC

Phương Linh