Diễn viên Vân Sơn đóng phim sau 25 năm

Diễn viên hài Vân Sơn trở lại điện ảnh sau 25 năm, trong tác phẩm "Đại tiệc trăng máu 8", do em họ - đạo diễn Charlie Nguyễn sản xuất.

Hậu trường "Đại tiệc trăng máu 8" Vân Sơn trong hậu trường phim "Đại tiệc trăng máu 8". Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm đánh dấu bộ phim thứ hai anh tham gia, kể từ Vật đổi sao dời - phát hành năm 2001, cũng do Charlie Nguyễn thực hiện. Trong phim, anh hóa thân nhà làm phim đang ấp ủ giấc mơ thực hiện một kiệt tác. Dù vậy, trong một cảnh, con gái anh (Lâm Thanh Mỹ đóng) bật khóc, nói xấu hổ vì "có một người cha làm phim rác".

Vân Sơn cho biết hạnh phúc khi được mời đóng phim ở tuổi 65, nỗ lực để hoàn thành các cảnh khó trên phim trường. "Tôi không mong phim phải lập doanh thu kỷ lục, chỉ cần khán giả xem xong gật đầu và cười đã là niềm hạnh phúc", nghệ sĩ nói.

Tạo hình nhân vật của Vân Sơn trong phim mới. Ảnh: Lê Thảo

Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, vào nghề từ năm 1977 khi gia nhập đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại (stand-up comedy). Một thời gian, anh tham gia nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn.

Thập niên 1990, sau khi sang Mỹ, anh và Bảo Liêm là hai cây hài ăn khách ở cộng đồng người Việt tại California. Anh từng lồng tiếng cho các tác phẩm của Châu Tinh Trì và loạt phim TVB. Sau đó, anh thành lập trung tâm giải trí, hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, gây sốt với nhiều tiểu phẩm trên sân khấu hải ngoại. Thập niên 2000, nghệ sĩ về nước diễn hài, tham gia game show, làm giám khảo cho các chương trình Người bí ẩn, Người hát tình ca. Cuối năm 2015, Vân Sơn thành lập nhà hát V Show (TP HCM) có sức chứa khoảng 400-500 khán giả, một thời gian sau ngừng hoạt động.

Trích tiểu phẩm hài "Chồng ơi là chồng" - Lê Huỳnh đóng cùng Vân Sơn, Bảo Liêm năm 2004 Trích tiểu phẩm hài "Chồng ơi là chồng" - Vân Sơn, Bảo Liêm, Lê Huỳnh đóng năm 2004. Video: YouTube Vân Sơn Official

Ngoài Vân Sơn, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên viên đa thế hệ. Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn - từng đóng cặp trong Tiệc trăng máu năm 2020 - cùng trở lại ở dự án mới. Nghệ sĩ Đức Khuê lần đầu đóng cùng các gương mặt trẻ như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Lý.

Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kịch bản theo môtíp của Tiệc trăng máu khi quy tụ nhiều tuyến nhân vật. Họ tham gia công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại, tuy nhiên trò chơi được nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với lời cảnh báo người thua cuộc sẽ mất mạng. Tác phẩm pha trộn nhiều thể loại như tâm lý gia đình, kinh dị - hài, dự kiến ra rạp dịp 30/4.

Mai Nhật