Diễn viên va vào cần cẩu khi đóng Hằng Nga trên không

Trung QuốcDiễn viên múa đập vào trụ cần cẩu khi diễn chương trình Trung thu, ban tổ chức nói cô không gặp nguy hiểm.

Theo The Paper, sự việc xảy ra tại quảng trường ở tỉnh Hà Nam, tối 16/9. Trong các video khán giả ghi lại, nghệ sĩ nữ hóa thân Hằng Nga, bay lên cung trăng. Cơ thể cô được móc trên dây cáp, di chuyển nhờ cần cẩu. Khi diễn viên đang múa, tiếng đập lớn phát ra khiến khán giả phía dưới hoảng hốt. Nghệ sĩ ôm đầu nhưng sau đó hoàn thành tiết mục.

Diễn viên bị va vào cần cẩu khi diễn Hằng Nga trên không trung Nghệ sĩ múa gặp sự cố trên không. Video: Bilibili

Đại diện ban tổ chức cho biết đêm qua gió lớn, diễn viên gầy, có thể sức gió khiến cô mất kiểm soát. Người này cho rằng góc quay làm khán giả hiểu lầm cô bị tai nạn nghiêm trọng, thực tế "không có vấn đề gì". Diễn viên múa chưa lên tiếng sự việc.

Video va đập trên không gây chú ý trên mạng xã hội, vào top chủ đề được quan tâm trên Weibo. Khán giả viết: "Nhìn thì thấy có vẻ cô ấy rất đau, có thật không vấn đề gì không, ít nhất phải đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra", "Sao lại đổ lỗi cho vóc dáng diễn viên gầy, rõ ràng ban tổ chức chưa làm tốt khâu đảm bảo an toàn", "Đang di chuyển tốc độ cao mà va phát tiếng lớn như vậy có thể không đau ư?".

Nhiều người nhắc lại các tai nạn đáng tiếc khi nghệ sĩ múa, xiếc biểu diễn trên không, xảy ra một năm qua. Hồi tháng 4, một cô gái thiệt mạng do rơi xuống nền sân khấu, tại lễ hội ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Năm ngoái, nghệ sĩ xiếc họ Tôn qua đời ở tuổi 37, cũng do rơi đập đầu xuống sân khấu ở chương trình nghệ thuật tại tỉnh An Huy.

Diễn viên xiếc rơi trên không tại Hạ Môn Diễn viên xiếc thiệt mạng do rơi từ độ cao 3 m, đầu đập xuống sàn, tại lễ hội ở Phúc Kiến hồi tháng 4 năm nay. Hình ảnh tai nạn, độc giả cân nhắc khi xem. Video: Bilibili

Như Anh (theo The Paper)