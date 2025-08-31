Diễn viên TVB Lê Tuyên qua đời

Diễn viên Hong Kong Lê Tuyên, đóng "Đại thời đại", "Lộc Đỉnh Ký" qua đời ở tuổi 94.

Theo HK01, ngày 31/8, con gái của nghệ sĩ cho biết bà mất hôm 28/8, gia đình không tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe cuối đời của bà.

Diễn viên Lê Tuyên sinh năm 1931, cha là Lê Dân Vĩ, được mệnh danh "Cha đẻ điện ảnh Hong Kong". Ông thành lập công ty điện ảnh đầu tiên tại đây, sản xuất phim và đào tạo diễn viên. Gia tộc bà Lê Tuyên nhiều người theo lĩnh vực phim ảnh, trong đó có Lê Tư - cháu ruột của nghệ sĩ.

Bà Lê Tuyên (trái) và cháu gái Lê Tư. Ảnh: Yahoo

Lê Tuyên đóng phim từ cuối thập niên 1940, tham gia hàng trăm tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Thập niên 1970, bà đóng Đại địa ân tình, Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân.

Từ thập niên 1980, Lê Tuyên góp mặt trong loạt tác phẩm của đài TVB như Đại thời đại, Độc tí đao khách, Hồ sơ trinh sát, Đao mã đán, Nghĩa nặng tình thâm, Thiên Long Bát Bộ 1997 (vai Tiêu thái hậu), Lộc đỉnh ký 1998 (vai Trịnh lão phu nhân), Thử thách nghiệt ngã, Mẹ chồng khó tính, Thi công kỳ án. Tác phẩm cuối cùng của bà là Only You (2011).

Lê Tuyên đóng nhiều vai người bà, người mẹ trong phim TVB. Ảnh: HK01

Theo Zaobao, bà Lê Tuyên chủ yếu đóng vai phụ song các hình tượng nhân vật lưu dấu ấn sâu sắc với nhiều fan. Nghệ sĩ biến hóa ở cả vai thiện - ác, nghèo khổ - giàu sang.

Diễn viên TVB Lê Tuyên trên màn ảnh Diễn viên Lê Tuyên trên màn ảnh Hong Kong. Video: Bilibili

Năm 2023, bà nhận danh hiệu Cống hiến kiệt xuất do Hiệp hội biểu diễn Hong Kong trao tặng, bấy giờ nghệ sĩ không thể trực tiếp tới nhận giải do phải ngồi xe đẩy, đi lại không tiện. Bà kết hôn với mối tình đầu - ông Cao Hoành - năm 1951, vợ chồng có ba con.

Như Anh (theo HK01, Zaobao)