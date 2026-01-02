Diễn viên 'Tuyệt đỉnh kungfu' qua đời

Tài tử Hong Kong Viên Tường Nhân, đóng "Tuyệt đỉnh kungfu", "Tinh Võ anh hùng", qua đời ở tuổi 69.

Theo HK01, vợ của nghệ sĩ cho biết ông mất ngày 1/1/2026, sau thời gian điều trị trong bệnh viện Queen Elizabeth, Hong Kong, tang lễ cử hành ngày 1/2. Gia đình chưa tiết lộ về tình trạng sức khỏe của ông Viên Tường Nhân những năm cuối đời.

Viên Tường Nhân trong "Tuyệt đỉnh kungfu". Ảnh: UDN

Diễn viên sinh năm 1957, ngoài đóng phim, ông là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật. Cha của ông là Viên Tiểu Điền - diễn viên kiêm chỉ đạo hành động tên tuổi làng phim Hoa ngữ, từng đóng Túy quyền, Xà hình điêu thủ. Viên Tường Nhân còn có anh trai nổi tiếng là đạo diễn, chỉ đạo hành động Viên Hòa Bình.

Cùng các anh em trong gia đình, từ nhỏ, Viên Tường Nhân theo cha học võ thuật, sau đó làm diễn viên đóng thế. Từ cuối thập niên 1960, ông làm chỉ đạo hành động cho các tác phẩm Hoa ngữ lẫn Hollywood như Kỳ môn độn giáp, Hoắc Nguyên Giáp, Marvel's Daredevil. Năm 1991, ông chỉ đạo Hoàng Phi Hồng của đạo diễn Từ Khắc, tác phẩm thắng Chỉ đạo hành động xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng.

Diễn viên 'Tuyệt đỉnh kungfu' Viên Tường Nhân qua đời Dấu ấn Viên Tường Nhân trên màn ảnh. Video: Bilibili

Ông thường đóng vai "tuyệt thế cao thủ" trong các phim của Châu Tinh Trì, trong đó có Tuyệt đỉnh kungfu (vai người ăn mày bán bí kíp Như Lai thần chưởng) hay phim Trạng nguyên Tô Khất Nhi (vai ăn mày truyền thụ võ thất truyền). Dù đất diễn không nhiều, tạo hình và sự quan trọng của nhân vật Viên Tường Nhân đóng lưu dấu ấn sâu sắc ở các tác phẩm.

Diễn viên Viên Tường Nhân. Ảnh: HK01

Tài tử còn tham gia Đại nội mật thám 008, Việt quang bảo hạp, Thái cực Trương Tam Phong, Tinh võ anh hùng, Nhất đại tông sư. Năm 2025, ông ghi hình hai phim cuối là Hồng giá y và Phong vị xe đồ ăn nhanh.

Như Anh (theo HK01)