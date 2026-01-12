Diễn viên Trung Quốc lao đao vì 'than nghèo kể khổ'

Diễn viên Diêm Học Tinh mất hợp đồng quảng cáo, phải viết thư xin lỗi khán giả sau khi than vãn thu nhập thấp, khó khăn.

Theo Guancha, khi livestream trên nền tảng Douyin, Diêm Học Tinh tiết lộ con trai của cô - Lâm Ngạo Phi - theo nghiệp diễn, thù lao một phim là "vài trăm nghìn nhân dân tệ" và mỗi năm chỉ có một phim. Con dâu cô là diễn viên nhà hát kịch sân khấu, thu nhập "còn thấp hơn", đôi vợ chồng đã có em bé.

Theo Diêm Học Tinh, chi phí vận hành đại gia đình mỗi năm là 1,8 triệu tệ (6,7 tỷ đồng). Cô cảm thấy vợ chồng con trai kiên trì được là "việc vô cùng khó khăn, vất vả". Con trai cô chịu áp lực lớn trong lĩnh vực phim truyền hình, hiện anh có "lối thoát" là đến trường quay Hoành Điếm ở tỉnh Chiết Giang tìm kiếm thêm cơ hội diễn xuất.

Diễn viên Diêm Học Tinh. Ảnh: Sina

Theo Sina, năm 2024, thu nhập bình quân theo đầu người tại Trung Quốc là hơn 41.000 nhân dân tệ (154 triệu đồng). Sự chênh lệch giữa mức thu nhập bình quân và thu nhập mà Diêm Học Tinh công khai dấy vô số bình luận trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến chỉ trích diễn viên.

Nhiều người cho rằng Diêm Học Tinh "than nghèo kể khổ" là biểu hiện của sự thiếu đồng cảm với những người lao động khác, nới rộng khoảng cách giàu nghèo. Một số khán giả bình luận: "Vài trăm nghìn tệ không đủ nuôi gia đình, thế vài nghìn tệ của tôi thì ra ngủ gầm cầu à?", "Rốt cục là chị đang than nghèo hay khoe giàu?".

Còn nhiều người cho rằng ở vai trò người mẹ, Diêm Học Tinh chỉ đang lo lắng cho con cháu. Đó là những âu lo đời thường, không có ác ý, vì thế phát ngôn của cô không đáng bị công kích.

Dù vậy, làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khiến hôm 11/1, diễn viên đăng thư thừa nhận thiếu sót. Cô viết: "Với một tâm trạng vô cùng nặng nề, tôi thành thật xin lỗi". Diêm Học Tinh cho biết ban đầu cô thấy ấm ức, oan uổng khi đọc các bình luận phê bình. Nhưng khi đọc câu: "Chị đã quên gốc rễ của chị", cô bừng tỉnh.

Diêm Học Tinh thừa nhận suốt thời gian dài cô sống trong những tiếng vỗ tay, được tặng hoa tươi, dần quen với việc được tung hô, khen ngợi mà "quên đi cội rễ".

"Tôi được nhìn thế giới rộng hơn và vô tình coi đó là sự hơn người, quên đi bản chất trước đây của mình", Diêm Học Tinh viết. Sau khi nhận ra sai lầm, diễn viên đau khổ, cảm thấy sự việc lần này như "cuộc phẫu thuật tâm hồn", rất đau, nhưng làm cô thức tỉnh. Diễn viên sẽ lắng lại để tìm lại sự trân trọng lao động, cuộc sống.

Diêm Học Tinh trong phim "Bùn đất quê hương" (2024). Ảnh: Weibo

Dù thừa nhận sai lầm, Diêm Học Tinh tổn thất kinh tế. Hôm 11/1, một công ty thực phẩm ở Liêu Ninh ra thông cáo cho biết chấm dứt hợp đồng quảng cáo với diễn viên. Trên Jiemian News, đại diện một thương hiệu thực phẩm khác cho biết đã thương lượng việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường với phía Diêm Học Tinh. Từ khi diễn viên vướng scandal, nhiều người trả hàng của công ty, gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc kinh doanh.

Diêm Học Tinh có hơn 20 triệu fan trên các nền tảng mạng xã hội, từ ngày 10/1, tài khoản Douyin và Kuaishou của cô bị ngừng chức năng "theo dõi".

Cô sinh năm 1972 ở tỉnh Cát Lâm, tốt nghiệp trường Hý khúc tỉnh Cát Lâm. Năm 2002, diễn viên được chú ý qua hai phim truyền hình Lưu lão căn và Tiểu Bạch Ngọc Sương. Diêm Học Tinh quen thuộc với nhiều khán giả Trung Quốc qua các phim Người nhà quê ở thành phố, Phụ nữ làm quan, Lan đồng hoa khai. Ngoài đóng phim, cô livestream bán hàng, quảng cáo.

Như Anh (theo Guancha, Jiemian)