Diễn viên Thủy Tiên diện váy hơn 600 triệu đồng ở lễ cưới con gái

Cựu diễn viên Thủy Tiên diện váy Ziad Nakad dòng Haute Couture đính kết tỉ mỉ, giá hơn 600 triệu đồng ở lễ cưới con gái.

Trong hôn lễ của fashionista Tiên Nguyễn tối 7/12 tại TP HCM, cựu diễn viên Thủy Tiên gây chú ý với nét sang trọng trong bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng Lebanon thực hiện. Người đẹp cho biết từ mẫu ban đầu, chị đặt nhà mốt làm một bộ mới phù hợp với vóc dáng, không hở eo, đùi và vai không bị to. Phần thân áo được đính kết bằng đá và pha lê trong ba tháng.

Thiết kế ban đầu (trái) được Thủy Tiên đặt làm lại, phù hợp với vóc dáng của chị.

Ziad Nakad nổi tiếng với phong cách Haute Couture lộng lẫy và kỹ thuật thủ công tinh xảo. Anh bén duyên thời trang từ sớm và thành lập thương hiệu riêng vào năm 1997, nhanh chóng gây ấn tượng tại Beirut International Fashion Show for Couture. Năm 2001, nhà mốt bước ra sân khấu quốc tế với show diễn tại Milan và sau đó là Pháp, châu Âu, Trung Đông, châu Á và Mỹ. Anh được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ khả năng tôn vinh vẻ đẹp nữ tính qua những thiết kế đính kết. Hiện Ziad Nakad là một trong những tên tuổi nổi bật của Paris Haute Couture Fashion Week. Bộ sưu tập của anh gần đây nhất là Iris Haute Couture Collection.

Đi kèm với trang phục, vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đeo dây chuyền và đồng hồ đính kim cương của thương hiệu Cartier.

Cựu diễn viên Thủy Tiên bên chồng và con gái ở tiệc cưới. Ảnh: Quỳnh Trần

Thủy Tiên sinh năm 1970, trong một gia đình năm anh chị em, có mẹ là giáo viên gốc Hà Nội. Chị bắt đầu được khán giả biết tới từ năm 1990 khi đóng cùng Lê Công Tuấn Anh trong Vị đắng tình yêu. Vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất tự nhiên giúp diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt sáng của điện ảnh Việt. Sau đó, chị đóng các phim như Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Thủy Tiên rút khỏi showbiz để kinh doanh cùng chồng. Họ có hai con là Thảo Tiên, 28 tuổi và Hiếu Nguyễn, 26 tuổi.

Cựu diễn viên Thủy Tiên đón khách trong tiệc cưới con gái Doanh nhân Thủy Tiên cùng chồng đón tiếp Đàm Vĩnh Hưng cùng quan khách tại tiệc cưới con gái. Video: Nhân vật cung cấp - Hoàng Dung

Hoàng Dung