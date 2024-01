Diễn viên Thủy Phạm qua đời vì tai nạn giao thông

Lâm ĐồngDiễn viên Thủy Phạm - nổi tiếng với phim "Đặc vụ ở Macau", "Hoa hồng thép" - qua đời ở tuổi 34 vì tai nạn giao thông.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền - đồng nghiệp của diễn viên - cho biết cô gặp nạn lúc 17h ngày 31/1 tại quê nhà. "Cô ấy chạy xe máy thì gặp một khúc cua gắt nên va chạm với một xe tải. Cô được đưa vào một bệnh viện địa phương song không qua khỏi", đạo diễn nói.

Lễ viếng sẽ diễn ra trưa 1/2, sau đó, linh cữu cô được an táng tại quê nhà ở thôn Tân Phú, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.

Diễn viên Thủy Phạm (1990-2024). Ảnh: Facebook Thuy Pham

Theo đạo diễn, ba ngày trước, Thủy Phạm vừa đóng xong phim truyền hình của anh - Hạnh phúc bị đánh cắp, bối cảnh ở Đà Lạt. Do hết phân cảnh, cô quyết định về quê, đón Tết sớm cùng gia đình. Nghe gia đình thông báo tin đàn em gặp nạn, đạo diễn từ Đà Lạt đến nhà đồng nghiệp để hỗ trợ người thân cô lo hậu sự.

Nhiều diễn viên trong làng phim TP HCM bàng hoàng khi hay tin. Với đông đảo đồng nghiệp, Thủy Phạm say mê nghề, làm việc nghiêm túc. Nghệ sĩ Hoài An cho biết quen nhau trong nghề đã lâu, chị khắc ghi khuôn mặt khả ái, nét diễn biến hóa của Thủy Phạm. "Tôi nghe tin mà bần thần cả người. Cầu nguyện cho em được yên nghỉ ở cõi lành", Hoài An nói. "An nghỉ Thủy nhé, từ nay không còn muộn phiền nữa rồi em gái", diễn viên Thanh Bình viết trên trang cá nhân.

Thủy Phạm thành danh với nhiều tác phẩm thể loại tâm lý - hành động. Ảnh: Facebook Thuy Pham

Thủy Phạm, sinh năm 1990, hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên. Vào nghề đã lâu, cô có cuộc sống kín tiếng, chủ yếu được biết qua các tác phẩm truyền hình. Cô làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Nhâm Minh Hiền, Quách Khoa Nam, Phương Điền, Châu Huế, Minh Cao, thành danh qua các phim: Trò chơi định mệnh, Vũ khúc trong đêm, Chiếc vòng ngọc huyết, Mặn hơn muối, Muôn mặt cuộc đời, Đặc vụ ở Macao, Mẹ hổ dạy con dâu, Hoa cúc vàng trong bão, Trong vòng xoáy tội ác.

Ngoài các dự án trên màn ảnh nhỏ, cô còn tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, như Cơn giông - đạo diễn Trần Ngọc Phong chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Văn Thảo, ra mắt năm 2021.

Thủy Phạm đóng vai con gái ông trùm, diễn cùng Nhan Phúc Vinh trong "Đặc vụ ở Ma Cao" Thủy Phạm đóng vai con gái ông trùm, diễn cùng Nhan Phúc Vinh trong "Đặc vụ ở Macau". Video: HTV

Mai Nhật