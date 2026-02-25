Diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' TVB qua đời

Tài tử Du Biểu (Yau Piu), đóng hàng trăm phim Hong Kong như "Thần điêu đại hiệp", "Đại thời đại" qua đời ở tuổi 58 vì xuất huyết não.

Theo HK01, nghệ sĩ qua đời tối 24/2, sau 12 ngày nhập viện cấp cứu. Bạn thân của anh - diễn viên Hoàng Văn Tiêu - cho biết Du Biểu đổ bệnh hôm 12/2, khi đang tiếp khách trong phòng làm việc. Lúc đó, Du Biểu gọi điện cho Hoàng Văn Tiêu nhờ gọi xe cấp cứu.

Diễn viên Du Biểu. Ảnh: HK01

Trước khi nhập viện, Du Biểu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não. Những ngày cuối đời, diễn viên hôn mê.

Trong hầu hết tác phẩm, vai diễn của Du Biểu nhỏ, ít thoại và người xem có thể không nhớ được tên tài tử. Dù vậy, nhiều người cho biết chỉ cần nhìn gương mặt Du Biểu, họ thấy quen thuộc. Tin nghệ sĩ qua đời vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất mạng xã hội Weibo ngày 25/2, khán giả viết: "Nhiều diễn viên TVB tôi không nhớ được tên nhưng nhớ mặt, anh Du Biểu là một trong số đó, anh ấy đóng rất nhiều phim, mong anh an nghỉ", "Nhìn gương mặt Du Biểu là nhớ tới những tác phẩm từng xem, anh mất quá đột ngột", "Không có các lá xanh như anh thì cũng không có những phim kinh điển, cảm ơn anh sống trong tuổi thơ của chúng tôi".

Hơn 10 năm qua, Du Biểu không đóng phim, anh quản lý công ty phân phối sản phẩm vệ sinh, y tế. Hoàng Văn Tiêu làm thuê cho Du Biểu, hai người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp ở TVB nên hiểu nhau. Du Biểu luôn tạo điều kiện để Hoàng Văn Tiêu đóng phim khi có cơ hội.

Diễn viên Du Biểu trên màn ảnh TVB. Ảnh: Sina

Hoàng Văn Tiêu chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của người bạn, diễn viên tiết lộ Du Biểu đã kết hôn, có con gái còn nhỏ. Tài tử nói: "Anh ấy là bạn, là sếp của tôi. Tôi không biết phải nói thế nào, con gái còn nhỏ quá, tôi không biết phải làm thế nào để giúp gia đình anh ấy".

Du Biểu sinh năm 1968, đóng phim từ 1985, góp mặt trong hàng trăm phim của TVB. Anh đóng Á Biểu trong Nguyên Chấn Hiệp, Thẩm Thanh Cương trong Anh hùng xạ điêu 1994, đệ tử Cái Bang trong Thần điêu đại hiệp 1995, Lôi Chấn Tử trong Tây du ký 1996, Mễ Vi Nghĩa ở Tiếu ngạo giang hồ 1996.

Hoàng Văn Tiêu (trái) từng được cha con Du Biểu chúc sinh nhật. Ảnh: HK01

Nghệ sĩ còn góp mặt trong các tác phẩm kinh điển khác của TVB như Đại thời đại, Hồ sơ trinh sát, Lộc đỉnh ký 1998, Thử thách nghiệt ngã, Lực lượng phản ứng, Bích huyết kiếm, Bàn tay nhân ái. Sang thập niên 2010, anh ít vai diễn, dần vắng bóng màn ảnh, tác phẩm cuối mà Du Biểu tham gia là Lan hoa kiếp (2017).

Diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' TVB qua đời ở tuổi 58 Du Biểu (cầm gậy) trong "Thần điêu đại hiệp" 1995. Video: TVB

Trong một chương trình năm 2025, một khán giả hỏi Du Biểu có từng nghĩ đến việc giành được vai chính, nghệ sĩ nói: "Tôi biết tôi không phải hình mẫu đẹp trai, khó mà nổi tiếng được. Nhưng tôi thích diễn xuất, thích cảm giác được bước vào thế giới của nhân vật. Làm lá xanh (từ chỉ diễn viên phụ) cũng tốt, khi đạo diễn hô 'cắt', khán giả nhớ được vai diễn của tôi là đủ. Không đóng chính cũng có cái hay, tôi được sống tự tại hơn".

Như Anh (theo HK01)