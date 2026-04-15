Diễn viên 'Tể tướng Lưu Gù' sau 30 năm

Tài tử Trung Quốc Lý Bảo Điền ở ẩn, không màng danh lợi, sau ba thập niên đóng "Tể tướng Lưu Gù".

Tác phẩm ra mắt năm 1996, lấy bối cảnh thời vua Càn Long nhà Thanh. Chàng thanh niên Lưu Dung (vì lưng gù nên thường bị gọi là Lưu Gù) vào kinh ứng thí, tình cờ gặp đương kim hoàng thượng và chơi cờ với vua, từ đó nảy sinh ân oán với đại thần Hòa Thân. Sau khi lên làm quan, Lưu Dung càng bị Hòa Thân ghen ghét, bằng mặt mà không bằng lòng. Giữa hai người diễn ra cuộc đấu trí ngầm trong việc công lẫn việc tư.

Tác phẩm gây tiếng vang trong làng truyền hình Trung Quốc, được nhiều khán giả xem lại vì kịch bản xuất sắc, các màn đối đầu vừa căng thẳng vừa hài hước, lối châm biếm sâu cay. Phim có vị trí quan trọng trong sự nghiệp các diễn viên chính Trương Quốc Lập, Lý Bảo Điền, Vương Cương, Đặng Tiệp.

Lý Bảo Điền

Lý Bảo Điền trong 'Tể tướng Lưu Gù'

Nghệ sĩ vào vai quan thanh liêm, thẳng thắn và cứng rắn khi xử lý các vấn đề thời sự. Trên Mtime, Lý Bảo Điền tự nhận tính cách có nét tương đồng Lưu Gù. Ông thi thoảng thẳng thừng từ chối người khác, gây mất lòng không ít người trong nghề.

Thành công của phim giúp Lý Bảo Điền nhận nhiều lời mời dự sự kiện thương mại, các công ty thường đề xuất ông xuất hiện với tạo hình tể tướng Lưu Gù nhưng nghệ sĩ từ chối. Ông cũng không đồng ý đóng phần tiếp của tác phẩm. Lý Bảo Điền cho rằng đóng đi đóng lại một nhân vật sẽ khiến khán giả nhàm chán, thậm chí phá hỏng hình tượng mà ông xây dựng trước đó.

Lý Bảo Điền năm nay 80 tuổi, hầu như không tham gia sự kiện giải trí. Thi thoảng, ông xuất hiện vài chục giây trong video ngắn của con trai - diễn viên Lý Úc. Người con tiết lộ mỗi lần muốn ghi hình, anh mất cả buổi mới thuyết phục được cha. Lý Bảo Điền luôn kiệm lời, chỉ cảm ơn khán giả, có lần tài tử nói: "Mọi người quan tâm đến Lý Úc là được rồi, ông già này, các bạn hỏi thăm một câu là tốt rồi".

Lý Bảo Điền và con trai Lý Úc

Lý Bảo Điền chìm đắm trong sáng tác tranh, không ngừng thể nghiệm những hình thức biểu đạt nghệ thuật, từ đó tìm được cảm giác mới mẻ. Năm 2022, ông phát hành cuốn Tự thuyết tự họa: Lý Bảo Điền, in tranh và trải nghiệm của ông trong âm nhạc, điện ảnh cùng suy nghĩ về cuộc đời.

Vương Cương

Vai Hòa Thân sắc sảo, thâm sâu gắn liền sự nghiệp của nghệ sĩ. Những năm gần đây, Vương Cương đóng vai nhỏ ở các phim truyền hình Lão gia hỏa (2024), Điển đương hành (2026).

Ngoài đóng phim, Vương Cương là MC, chuyên gia giám định cổ vật. Trên Sina, tài tử nói mê sưu tầm hơn diễn xuất. Ông sở hữu tranh của Tề Bạch Thạch, bình hoa từ thời Khang Hy.

Diễn viên và nghệ sĩ đàn cello Trịnh Diễm Đông - kém ông 20 tuổi - kết hôn được 20 năm, có một con trai. Trên đài BTV, Diễm Đông từng nói hai người chênh lệch tuổi tác nhưng hiểu nhau, hiếm khi cãi vã. Cô cảm động vì mỗi khi mệt mỏi, Vương Cương thường xoa đầu, bóp vai san sẻ với mình.

Trương Quốc Lập

Cảnh phim Tể tướng Lưu gù

Theo Sina, vai Càn Long giúp Trương Quốc Lập thể hiện diễn xuất đa dạng, mở rộng đường sự nghiệp, dần trở thành tên tuổi lớn trong làng phim Hoa ngữ.

Những năm gần đây, ông đóng Nửa đời sau của tôi (2025), Lão gia hỏa (2024). Năm nay, Trương Quốc Lập lưu diễn vở kịch sân khấu Tình ca, đảm nhiệm vai trò đạo diễn, đóng chính.

Đặng Tiệp

Nghệ sĩ đóng vợ của tể tướng Lưu Dung, tính hay ghen nhưng nhạy bén, nhiều phen giúp chồng đối phó Hòa Thân và Càn Long.

Ngoài đời, Đặng Tiệp là vợ của Trương Quốc Lập. Hai người đăng ký kết hôn năm 1989, không tổ chức hôn lễ vì khó khăn kinh tế. Bấy giờ, vợ chồng thuê căn phòng 10 m2 trong hẻm sâu, mùa hè nóng nực. Cả hai thường nhịn ăn sáng, chi tiêu dè sẻn.

Khi được nhà sản xuất Tể tướng Lưu Gù mời đóng Càn Long, Trương Quốc Lập thiếu tự tin, được Đặng Tiệp động viên cố gắng, vợ chồng cùng nghiên cứu kịch bản, phân tích nhân vật.

Đặng Tiệp nổi tiếng trước chồng nhờ vai Phượng Ớt trong Hồng lâu mộng 1987. Sau vai Càn Long, Trương Quốc Lập nổi bật hơn vợ ở làng phim, bắt đầu các vai trò khác như đạo diễn, nhà sản xuất. Đặng Tiệp lui về hỗ trợ chồng.

Trương Quốc Lập từng cho biết nhờ vợ tháo vát, ông không phải lo lắng bất kỳ việc gì trong nhà. Tài tử nói: "Thành quả của tôi không tách rời với sự ủng hộ, thấu hiểu của Đặng Tiệp".

Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp đều qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau, vợ chồng không sinh con, nhận hai con nuôi. Quốc Lập có con trai với người vợ đầu.

