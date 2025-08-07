Diễn viên Superman gia nhập lực lượng truy quét nhập cư Mỹ

Dean Cain, tài tử đóng vai Superman trong thập niên 1990, thông báo gia nhập Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) chuyên truy quét người nhập cư trái phép.

"Cho những ai chưa biết, tôi đã tuyên thệ để trở thành một sĩ quan hành pháp, cũng là một nhà làm phim. Tôi cảm thấy việc sát cánh với lực lượng phản ứng đầu tiên để góp phần bảo vệ an toàn cho người Mỹ là điều quan trọng, không chỉ nói suông, nên tôi đã gia nhập ICE", Cain, 59 tuổi, thông báo trên mạng xã hội ngày 5/8.

Nam diễn viên cũng quảng bá những "lợi ích tuyệt vời" với những người ký hợp đồng làm việc cho ICE, như thù lao 50.000 USD, hoàn trả nợ sinh viên, phúc lợi hưu trí vượt trội và phụ cấp đặc thù cho những sĩ quan hoạt động trên thực địa.

Diễn viên, đạo diễn Dean Cain tại Maryland, ngày 20/2. Ảnh: AFP

"ICE đang bắt và trục xuất những kẻ xấu xa nhất khỏi đường phố Mỹ. Tôi thích điều đó và tôi đã bỏ phiếu cho điều đó. Họ cần sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để bảo vệ quê hương và gia đình", Cain nói, thêm rằng điều này sẽ giúp "cứu nước Mỹ".

Dean Cain nổi tiếng nhất với vai Clark Kent (Superman) trong loạt phim truyền hình Lois & Clark: The New Adventures of Superman phát sóng từ năm 1993 đến 1997. Ông còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác, thường là hành động, tội phạm, gia đình.

Quyết định gia nhập ICE của nam diễn viên từng thủ vai Superman khiến người hâm mộ phản ứng trái chiều.

Dean Cain khi thông báo gia nhập ICE (trái) và khi thủ vai Superman trong loạt phim thập niên 1990. Ảnh: Time Now

Nhiều người tỏ nỗi thất vọng, nói Cain làm "hoen ô chiếc áo choàng đỏ siêu nhân". Số khác bảo vệ và ủng hộ ông, khẳng định "Mỹ là một đất nước tự do". "Đúng là huyền thoại", một người dùng bình luận.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cùng các cơ quan liên bang đã tăng cường những biện pháp siết nhập cư, trục xuất người di cư bất hợp pháp tới Mỹ, trong đó ICE là lực lượng chủ lực. Điều này đòi hỏi ICE phải tăng cường tuyển mộ lực lượng để đáp ứng yêu cầu về các chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 6/8 công bố quyết định gỡ bỏ giới hạn độ tuổi đối với các vị trí thực thi pháp luật của ICE, mở ra cơ hội cho nhiều ứng viên từng bị loại vì quá tuổi. Bà Noem cho biết ICE đang tìm cách tuyển thêm 10.000 người và đã nhận được 80.000 đơn ứng tuyển.

"Hỡi những người yêu nước Mỹ, hãy nộp đơn ứng tuyển ngay hôm nay", phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller kêu gọi sau thông báo của bà Noem.

Tuy nhiên, các chiến dịch truy quét nhập cư mạnh tay của ICE cũng đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc. Theo khảo sát được CNN tiến hành và công bố ngày 20/7, 55% người Mỹ được hỏi nói chính quyền Trump "đã đi quá xa" trong nỗ lực trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng 2.

Đức Trung (Theo USA Today, AP)