Trung QuốcCô gái biểu diễn trên dây thừng, gặp sự cố rơi xuống hồ, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Ngày 20/10, video nghệ sĩ múa tại khu du lịch ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang gây chú ý trên các mạng xã hội. Cô được buộc nhiều dây thừng quanh người, lơ lửng trên không để diễn điệu "phi thiên". Chưa hoàn thành tiết mục, diễn viên đột ngột rơi xuống hồ, các nhân viên vội kéo nghệ sĩ múa lên bờ.

Diễn viên rơi xuống hồ khi múa trên không Nghệ sĩ múa rơi xuống hồ, người quay cho rằng sự cố xảy ra do gió lớn, nhận xét tiết mục nguy hiểm. Video: Weibo

Trên Jimu News, đại diện khu du lịch nói cô gái chỉ bị chạm chân dưới nước, đã được đưa đi khám sức khỏe, tình trạng của cô ổn định. Phía ban tổ chức cho rằng diễn viên múa gặp sự cố do gió lớn, khiến cô mất thăng bằng. Êkíp kịp thời kéo dây, đảm bảo an toàn cho diễn viên. Sau sự việc, ban tổ chức ngừng tiết mục "phi thiên", tránh xảy ra tình huống tương tự.

Trên Weibo, nhiều người nhận xét bài múa nguy hiểm, nghệ sĩ khó giữ được thăng bằng trong tình trạng bị buộc dưới quả bóng lớn. Khán giả viết: "Tiết mục này không phù hợp để giải trí", "May mà cú va chạm không mạnh", "Tuyên dương mấy chàng trai phản ứng nhanh cứu cô gái".

Từ đầu năm đến nay, một số khu du lịch ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của du khách khi bố trí các màn trình diễn nghệ thuật trên không trung. Trong đó, màn diễn Tiên nữ rải hoa ở phố cổ Lạc Ấp, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam gây sốt, thu hút hàng tỉ lượt xem và hàng triệu lượt chia sẻ vì vẻ "bồng bềnh, thoát tục".

Cô gái được ví 'tiên nữ hạ phàm' Đình Đình múa trên không ở phố cổ Lạc Ấp hồi tháng 5. Video: Douyin

Lý Vi - CEO công ty phát triển văn hóa du lịch Lạc Ấp - cho biết mỗi ngày, Đình Đình rải 300.000 cánh hoa giả xuống mặt đất. Đình Đình học múa chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, phải duy trì cân nặng khoảng 40 kg mới có thể bay bổng trên không. Tiết mục độ khó cao, từ khi Đình Đình gây sốt, nhiều người bắt chước vũ đạo nhưng chưa ai thành công như cô.

Như Anh (theo Jimu News)