Diễn viên 'Riverdale' lĩnh án chung thân vì giết mẹ

CanadaNam diễn Ryan Grantham, 24 tuổi, bị kết án tù chung thân do dùng súng bắn chết mẹ tại nhà riêng.

Theo EW, ngày 21/9, tòa án tỉnh British Columbia tuyên án diễn viên mắc tội giết người cấp độ hai với mức phạt tù chung thân, không được xin ân xá trong 14 năm tới. Công tố viên cho biết Grantham thú nhận dùng súng bắn chết mẹ ruột Barbara Waite, 64 tuổi, từ phía sau khi bà đang ngồi chơi piano tại nhà riêng hôm 31/3/2020.

Ryan Grantham trong "Riverdale". Ảnh: CW

Một ngày sau khi giết mẹ, Grantham mang theo ba khẩu súng cùng một chai bom xăng trên ôtô và lên đường đến nhà riêng thủ tướng Justin Trudeau với âm mưu ám sát. Tuy nhiên, diễn viên này đổi ý và đầu thú tại một sở cảnh sát ở Vancouver. Các cơ quan chức năng cho biết Grantham bị trầm cảm nặng và lên kế hoạch giết người hàng loạt. Grantham được điều trị tâm lý trong suốt quãng thời gian bị giam giữ.

Ryan Grantham sinh năm 1998 tại Canada. Diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ và tham gia nhiều dự án tại Hollywood. Diễn viên lần đầu được biết đến qua vai Rodney James trong bộ phim ăn khách Diary of a Wimpy Kid, thu gần 76 triệu USD tại phòng vé. Trước đó, Grantham đóng một vai phụ trong The Imaginarium of Doctor Parnassus của Johnny Depp.

Vai diễn gần nhất của Grantham là trong series Riverdale của CW năm 2019. Những năm gần đây, diễn viên cũng xuất hiện trong một số loạt phim truyền hình ăn khách như Supernatural và iZombie.

Phương Mai (theo EW)