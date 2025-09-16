Diễn viên Quỳnh Lam hẹn hò

Quỳnh Lam công khai bạn trai hôm 15/9, sau một năm yêu. Bạn trai cô là diễn viên Vũ Đằng, cao 1,8 m.

Họ quen nhau khi đóng chung phim truyền hình Duyên tiên tiền định năm 2024. Lúc đầu, cả hai xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết rồi dần yêu.