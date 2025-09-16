Diễn viên Quỳnh Lam hẹn hò

Quỳnh Lam công khai bạn trai hôm 15/9, sau một năm yêu. Bạn trai cô là diễn viên Vũ Đằng, cao 1,8 m.
Họ quen nhau khi đóng chung phim truyền hình Duyên tiên tiền định năm 2024. Lúc đầu, cả hai xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết rồi dần yêu.
Người đẹp cho biết mối quan hệ nghiêm túc, chân thành và muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.
Quỳnh Lam cho biết: "Sự chân thành, biết quan tâm của Vũ Đằng khiến tôi rung động. Lúc đầu, tôi có chút trăn trở vì khoảng cách tuổi tác nhưng bạn trai cho tôi cảm giác tin cậy nên mọi thứ dần xóa nhòa", cô nói.
Diễn viên Quỳnh Lam, Vũ Đằng quay video vui nhộn.
Với Quỳnh Lam, bạn trai hiền lành, sống hướng nội và giản dị. Anh ít khi bày tỏ tình cảm thông qua lời nói, thay vào đó chứng minh bằng hành động.
Từ ngày có hạnh phúc mới, Quỳnh Lam thấy tinh thần phấn chấn, yêu đời. "Lúc ở cạnh anh, tôi thấy được chia sẻ, giảm áp lực", cô nói.
Chuyện tình của hai người được nhiều đồng nghiệp ủng hộ. Quỳnh Lam - Vũ Đằng (hàng đầu bên trái) xuất hiện tại các sự kiện, chụp ảnh chung.
Từ trái qua: diễn viên Vũ Đằng, Hà Trí Quang, Thanh Đoàn - bạn đời của Hà Trí Quang, và Quỳnh Lam ở một sự kiện hồi tháng 6 ở TP HCM.
Cặp sao hát Trăng về thôn dã (nhạc sĩ Hoài An, Huyền Linh) trên sân khấu âm nhạc hồi đầu năm. Video: THVL
Quỳnh Lam - Vũ Đằng chung nhiều sở thích như đi du lịch, khám phá ẩm thực.
Họ cho biết chưa nói trước về tương lai nhưng đang chung mục tiêu xây dựng cuộc sống bình yên, đủ đầy. Quỳnh Lam từng gắn bó chàng trai người Anh trong khoảng thời gian dài, nhưng chia tay vào năm 2023 do thấy hết duyên.
Quỳnh Lam, 40 tuổi, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Đồng Nai nhưng yêu thích ca hát, diễn kịch từ bé. Gần 20 năm làm nghề, cô đóng hàng chục phim truyền hình, trong đó có nhiều vai lấy nước mắt khán giả như Con gái chị Hằng, Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần. Người hâm mộ thường gọi cô là "nữ hoàng phim xưa" do từng gây tiếng vang trong Luật trời, Thế thái nhân tình, Bến lỡ liêu xiêu.
Vũ Đằng tham gia diễn xuất trong nhiều MV, làm người mẫu. Anh từng đóng các phim Mặt trời khuyết, Chợ Tết tình quê.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp