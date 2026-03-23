Diễn viên Quang Minh: 'Tôi tận hưởng hạnh phúc bên bạn gái'

Nghệ sĩ Quang Minh cho biết ở tuổi 67, anh muốn tận hưởng bình yên bên tổ ấm với bạn gái - Khánh Chi, 30 tuổi.

Diễn viên đóng phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) - ra rạp dịp giỗ tổ Hùng Vương. Quang Minh nói hai năm qua, ngoài dự án mới, anh không nhận phim nào vì muốn dành trọn thời gian cho gia đình.



"Thời trẻ, tôi thích phiêu lưu, đi hết nơi này đến nơi khác. Còn giờ, tôi chỉ muốn cuộc sống an yên bên người thân, cùng bạn gái chăm lo cho con trai", anh nói.

Diễn viên Quang Minh và người yêu - Tăng Khánh Chi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Niềm hạnh phúc của diễn viên là chứng kiến con ngày càng cứng cáp, bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Nhiều ngày đi làm về, không còn sức chơi đùa cùng con, nhưng chỉ cần nghe tiếng bé cười, anh như vơi bớt mệt nhọc. Tâm nguyện lớn nhất của anh là sức khỏe để lo cho con sau này. "Ngắm con ngủ, tôi càng thấy rõ trách nhiệm, động lực làm việc để đảm bảo cho tương lai bé", anh nói.

Thời gian đầu, Quang Minh phải học lại các kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh. Anh nhờ người quen chỉ dẫn thêm các kỹ năng cơ bản, học cách massage và tắm cho trẻ. Lúc Dustin mới chào đời, mỗi ngày anh chỉ ngủ được vài giờ, nhiều đêm thức trắng chăm con. Hiện, diễn viên dần thấy "dễ thở hơn" vì con quen giấc hơn, không còn quấy khóc nhiều.

Con trai Dustin ra sân bay đón Quang Minh sau chuyến công tác hồi tháng 2 Con trai Dustin ra sân bay đón Quang Minh sau chuyến công tác hồi tháng 2. Video: Nhân vật cung cấp

Diễn viên nỗ lực cùng bạn gái vun đắp tổ ấm nhỏ. Những ngày không bận lịch quay, anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ru con ngủ để Khánh Chi nghỉ ngơi. Quang Minh và Tăng Khánh Chi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, sau khi gặp nhau ở bữa tiệc người quen. Cả hai thường đăng ảnh cùng đi concert, dự sự kiện công chiếu phim nhưng giấu kín chuyện hẹn hò, năm 2024 mới công khai. Anh cho biết họ đồng điệu trong nhiều sở thích, từ đi du lịch đến chơi thể thao. Gần đây, cả hai theo đuổi bộ môn pickleball, chăm chỉ tập mỗi tuần để rèn luyện sức khỏe, thỉnh thoảng dự các giải đấu. Họ chưa tổ chức lễ kết hôn, quan niệm cưới hỏi chỉ là hình thức.

Ở phim điện ảnh mới, anh nhận lời mời từ nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Diễn viên cho biết áp lực khi trở lại màn ảnh rộng, quan niệm mỗi lần nhận kịch bản phải xây dựng màu sắc khác biệt so với các nhân vật từng đóng. Anh vào vai một nhà làm phim với tính cách thực dụng, chuyên thực hiện các tác phẩm kiểu "mì ăn liền". Diễn viên đảm nhận nhiều phân cảnh gây cười, thiên về yếu tố hài tình huống - sở trường của anh.

Diễn viên Quang Minh ở buổi ra mắt phim điện ảnh mới, hôm 19/3. Ảnh: Thu Thảo

Một trong những lý do anh đồng ý tham gia dự án là tình bạn gần 40 năm với bạn diễn - nghệ sĩ Vân Sơn. Thập niên 1990, cả hai từng kết hợp trong nhiều tiểu phẩm hài trên sân khấu hải ngoại, đến nay mới đóng chung phim. Diễn viên nói anh và Vân Sơn như "bạn già lâu ngày gặp lại", thường ngồi nhâm nhi cà phê, tâm sự về thời trẻ trong giờ giải lao trên phim trường.

Lâu ngày đóng phim trở lại, anh cảm nhận rõ rệt dấu hiệu của tuổi tác, đặc biệt khi diễn cùng lớp trẻ. Do kịch bản có nhiều cảnh vận động, rượt đuổi, mỗi lần quay xong, anh cùng Vân Sơn phải nằm nghỉ trên ghế bố. Dù vậy, diễn viên không thấy khổ cực bởi xem đó là niềm vui lao động, trân trọng những giờ được làm việc trên trường quay. "Ở tuổi này, tôi biết ơn khi vẫn có cơ hội làm nghề, được mời vào những vai thú vị", anh nói.

Diễn viên Quang Minh quê tại Gò Công, Tiền Giang (cũ), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Đôi nghệ sĩ có hai con gái là Vicky Võ và Sophia Minh Châu.

Quang Minh, Hồng Đào trong "Cho em gần anh thêm chút nữa" (2016) Phân cảnh Quang Minh trong phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" (2016). Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Những năm gần đây, anh về nước tham gia nhiều dự án điện ảnh. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Mai Nhật