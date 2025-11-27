Diễn viên quần chúng chết trong phòng trọ

Trung QuốcTrần Vũ, diễn viên quần chúng ở phim truyền hình, tử vong vì bệnh, ba ngày sau mới được phát hiện thi thể.

Theo Jiupai News ngày 27/11, Trần Vũ, 44 tuổi, chết trong phòng trọ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tối 21/11. Do anh sống một mình, không ai hay biết, ba ngày sau người thân ở xa mới được báo tin Trần Vũ mất. Cơ quan chức năng công bố nguyên nhân là xuất huyết não.

Bà Chu, mẹ của Trần Vũ, nói con bị cao huyết áp, bà nhiều lần dặn con đến bệnh viện khám sức khỏe nhưng Trần Vũ cho rằng bản thân trẻ tuổi, không quá bận tâm tình trạng sức khỏe.

Trần Vũ trong một cảnh phim. Ảnh: Jiupai News

Trần Vũ vốn làm bảo vệ ở quê nhà Bành Châu, hai năm trước, anh đến Thành Đô thuê căn nhà trọ, bắt đầu con đường diễn xuất. Anh thường đóng các vai như người phục vụ hàng quán, người qua đường. Bà Chu tiết lộ con hay thức khuya, khi có việc, anh luyện đài từ, diễn xuất đến một giờ sáng.

Vương Tiểu Xuyên, đồng nghiệp của Trần Vũ, nói anh không bao giờ kén chọn công việc, vai diễn nào cũng dốc sức hoàn thành. Khi biết Trần Vũ qua đời, các đoàn phim chủ động thanh toán thù lao cho diễn viên.

Dương Dương, bạn của Trần Vũ, nói cảm thấy nghẹn lòng, tự thương bản thân và những người đang mưu sinh bằng nghề diễn viên quần chúng. Hiện họ chủ yếu kiếm được việc ở các đoàn phim ngắn, đặc điểm của các êkíp này là thời gian sản xuất "siêu ngắn". Để tiết kiệm kinh phí, các đoàn gói gọn thời gian quay trong vài ngày đến vài tuần.

Theo Dương Dương, trong tình trạng chung như vậy, anh và các đồng nghiệp luôn trong trạng thái sẵn sàng mới có cơ hội biểu diễn, có thu nhập. Họ thường tranh thủ chợp mắt ở phim trường một lúc, sau đó tiếp tục công việc.

Theo Sohu, năm ngoái, lương của người đóng vai quần chúng tại Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang - phim trường lớn nhất Trung Quốc - là 135 tệ cho 10 giờ làm việc (503 nghìn đồng), giảm so với những năm trước. Theo công đoàn diễn viên, ngành phim ảnh đối diện nhiều khó khăn, hầu hết công ty sản xuất gánh áp lực lớn, do vậy điều chỉnh thù lao.