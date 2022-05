Diễn viên 'Power Ranges' bị bắt

MỹAustin St. John - đóng siêu nhân đỏ trong loạt phim "Power Ranges" - bị bắt vì khai gian để nhận gói vay cứu trợ Covid-19.

Foxnews dẫn thông báo của văn phòng công tố ở Quận Đông Texas cho biết St. John là một trong số 18 người bị cáo buộc cùng thực hiện âm mưu gian lận để nhận khoản vay trong gói gần 700 tỷ USD từ Chương trình bảo vệ tiền lương của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ.

Nhóm này đã nhận được 16 khoản vay với tổng trị giá 3,5 triệu USD bằng cách sử dụng các công ty hiện có hoặc doanh nghiệp mới để đăng ký.

Thông cáo báo chí của văn phòng công tố nêu rõ các bị cáo không sử dụng số tiền để trả lương, trang trải các khoản nợ cố định, thanh toán tiện ích hoặc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. Thay vào đó, họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chi tiêu và đầu tư chứng khoán.

Austin St. John (trái) hiện nay và trong tạo hình siêu nhân đỏ. Ảnh: Twitter

Theo Deadline, St. John được chấp thuận vay hơn 400.000 USD. Diễn viên có nguy cơ đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Trong khi, David Klaudt - luật sư đại diện của St. John - cho biết diễn viên không nhận tội. "Một bản cáo trạng không phải là bằng chứng định tội. Tất cả bị cáo được cho là vô tội và ông St. John kiên quyết bảo vệ mình trước cáo buộc này", David Klaudt nói.

Austin St. John 47 tuổi, gây chú ý với vai diễn siêu nhân đỏ Jason Lee Scott trong loạt phim Power Rangers. St. John cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Surge of Power: Revenge of the Sequel, Monsters At Large , A Walk with Grace... Diễn viên còn là một võ sĩ, nhân viên y tế, từng xuất bản cuốn Karate Warrior: A Beginner's Guide to Martial Arts.

Hiểu Nhân