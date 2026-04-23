Trung QuốcNhiều diễn viên vốn được săn đón đóng "tổng tài bá đạo" hiện đồng loạt thất nghiệp, tìm hướng đi mới trong "cơn lốc phim AI".

Trên Sx Daily ngày 23/4, Trương Tiểu Lỗi, 28 tuổi, tiết lộ hai tháng qua anh ở quê cùng gia đình trồng trọt, chăn nuôi. Tiểu Lỗi trải qua ba năm theo đuổi lĩnh vực phim ngắn, đóng nhiều hình tượng chủ tịch, CEO trong dòng phim "tổng tài bá đạo" ăn khách.

Diễn viên 'phim tổng tài' thất nghiệp hàng loạt

Trương Tiểu Lỗi tham gia gần 200 phim ngắn, trước đây thu nhập mỗi tháng của anh khoảng 20.000-30.000 nhân dân tệ (115 triệu đồng). Từ sau Tết âm lịch, Tiểu Lỗi mất việc ở làng phim do các công ty sản xuất cắt giảm dự án người đóng, dồn tài lực cho phim AI. Anh chọn về quê phụ người thân làm nông thay vì ngồi không chờ cơ hội ở thành phố.

"Mẹ tôi làm ruộng kiếm tiền cho tôi học đại học, bây giờ học đại học xong tôi vẫn làm nông. Công việc nào cũng cần đánh đổi mồ hôi nhưng mỗi thành quả đều xứng đáng", Tiểu Lỗi nói.

Theo trang The Economic Observer, trường hợp của Trương Tiểu Lỗi không cá biệt mà phản ánh hiện tượng "thất nghiệp tập thể" của diễn viên phim ngắn, bất chấp chỉ vài tháng trước đó, họ là "con cưng" của các nhà sản xuất.

Ngô Duy Bân, 39 tuổi, cho biết cuối năm 2025, anh được các đoàn phim tranh giành, hiện cảm giác "không còn ai nhớ đến mình". Ngô Duy Bân vốn thường vào vai những người chồng giàu có, ông bố thành đạt. Giai đoạn bận nhất, một tháng anh làm việc 29 ngày, thù lao mỗi ngày 1.500 tệ (5,8 triệu đồng).

Vài tháng trước, Trần Vũ Tịch trong trạng thái lâng lâng, tận hưởng niềm vui phim cô đóng chính leo top 1 tác phẩm ăn khách. Cát-xê của Vũ Tịch có giai đoạn lên 3.000 nhân dân tệ (11,5 triệu đồng) một ngày. Cô tin theo đà phát triển đó, sự nghiệp rực rỡ hơn.

Nhưng từ sau Tết âm lịch đến nay, không có ai liên hệ Trần Vũ Tịch mời làm việc. Một số đạo diễn hẹn cô quay phim nửa đầu năm đến nay im bặt. Sau đó Trần Vũ Tịch mới được thông báo dự án bị hủy.

Vũ Tịch từng hoang mang, gọi điện hỏi thăm các đồng nghiệp, hầu như ai cũng trong tình trạng như cô: đột nhiên mất việc. Một đạo diễn nhắn tin với Vũ Tịch: "Thôi em đừng suy nghĩ nữa, kiếm việc khác làm đi em".

Nhớ lại ba năm theo nghề phim ngắn với những ngày làm việc 24/24h, những thành tích nổi trội, cô cảm thấy tất cả như một giấc mơ. "Còn hiện tại là lúc tôi tỉnh mộng", Vũ Tịch nói. Cô chưa tìm được hướng đi mới, hiện thử làm nội dung video, ngoài ra diễn viên hẹn gặp bạn bè, giải quyết những việc trước đây chưa có thời gian xử lý.

Năm 2020, quy mô thị trường phim ngắn Trung Quốc gần một tỷ nhân dân tệ (gần 3.800 tỷ đồng). Tới năm 2024, quy mô đạt hơn 50,4 tỷ nhân dân tệ, lần đầu vượt thị trường phim điện ảnh. Sau ba năm vận hành suôn sẻ, từ đầu năm nay, nhiều người trở tay không kịp vì cơn lốc phim ngắn AI.

Phim AI gây sửng sốt với cảnh thiên binh vạn mã

Giữa năm 2025, thị trường còn sôi động, tất bật, tới cuối năm, phim AI mô phỏng người thật làm thay đổi cục diện, so kè với các dự án người đóng. Dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 Âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

Ngô Cường, một nhà sản xuất ở Tây An, cho biết lĩnh vực này trước đây cần nhân sự dày đặc ở các công đoạn, bao gồm diễn viên, nhân viên trường quay, thiết kế. Trước năm nay, nếu thực hiện một phim dài 80 tập, riêng cátxê cho diễn viên vượt 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng). Ngô Cường cần ít nhất 400.000 nhân dân tệ (1,5 tỷ đồng) mới có thể sản xuất một phim đảm bảo chất lượng. Trường hợp mời diễn viên nổi tiếng, êkíp còn cần phối hợp lịch trình với các sao.

Hiện nay, cũng với số lượng 80 tập, nếu sử dụng công nghệ AI, kinh phí khoảng 100.000 nhân dân tệ (377 triệu đồng) do êkíp không cần diễn viên hay trường quay, đạo cụ, chỉ cần một chiếc máy tính.

Trên Jimu News, một chuyên gia lĩnh vực phim ngắn nói ứng dụng công nghệ AI là xu thế phát triển tất yếu, muốn không bị đào thải, diễn viên cần nâng cao kỹ năng của bản thân, có thể diễn những vai tâm lý phức tạp mà AI không thể thay thế.

Nghinh Xuân