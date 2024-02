Diễn viên phim 'Rocky' qua đời

MỹCarl Weathers - đóng vai Apollo Creed trong bốn phần đầu phim "Rocky" - qua đời ở tuổi 76.

Theo Variety, quản lý của Carl Weathers - Matt Luber - cho biết diễn viên "qua đời trong giấc ngủ" tại nhà riêng ở Los Angeles, hôm 1/2. "Carl là một người đặc biệt, đã sống cuộc đời phi thường. Qua những đóng góp cho điện ảnh, truyền hình, nghệ thuật và thể thao, ông để lại dấu ấn khó phai, được công nhận trên toàn cầu", Luber nói.

Carl Weathers - vai Apollo Creed - trong phim "Rocky II" (1979) Carl Weathers - vai Apollo Creed - trong phim "Rocky II" (1979). Diễn viên xuất hiện từ giây đầu tiên. Video: Chartoff-Winkler Productions

Trên trang Instagram cá nhân, bạn diễn phim Rocky - Sylvester Stallone - viết: "Chúng ta đã mất đi một huyền thoại. Cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp kể từ ngày gặp Carl Weathers. Tôi không bao giờ có thể hoàn thành Rocky nếu không có anh ấy".

Một trong những vai diễn tiêu biểu của Weathers là nhân vật Apollo Creed trong Rocky. Loạt phim kể về hành trình vươn lên đỉnh cao của tay đấm bốc Rocky Balboa (Sylvester Stallone thủ vai), sống bằng cách đòi nợ thuê. Tới một ngày nọ, anh bất ngờ được nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Apollo Creed (Carl Weathers) chọn làm đối thủ.

Rocky nắm lấy cơ hội và khiến tất cả phải bất ngờ với khả năng của mình. Sáu tập đạt doanh thu trên một tỷ USD, trở thành loạt phim đấm bốc ăn khách nhất mọi thời.

Theo Variety, Stallone từng xin phép Weathers sử dụng lại cảnh quay có sự góp mặt của nghệ sĩ ở các phần phim trước, cho tập sáu Rocky Balboa (2006). Tuy nhiên, diễn viên từ chối và thuyết phục để có vai trong dự án, dù nhân vật Apollo Creed đã chết ở Rocky IV (1985).

Stallone không chấp nhận lời đề nghị, thuê diễn viên có ngoại hình giống Weathers để quay các cảnh chiến đấu trong quá khứ, điều này khiến nghệ sĩ không hài lòng. Cả hai sau đó đã hòa giải, đồng thời Weathers cho phép đồng nghiệp sử dụng vai diễn trong loạt hậu truyện Creed. Trong đó, Michael B. Jordan đóng Adonis - con trai của nhà vô địch Apollo Creed.

Trong 50 năm sự nghiệp, Weathers đảm nhận nhiều vai diễn. Nghệ sĩ ghi dấu ấn khi đóng chính Predator (1987) cùng Arnold Schwarzenegger, tham gia Happy Gilmore (1996) của Adam Sandler. Sau khi hợp tác với Sandler trong bộ phim năm 1996, Weathers tiếp tục đóng vai Chubbs ở Little Nicky (2000) và lồng tiếng cho phim hoạt hình Eight Crazy Nights, đều do Sandler viết kịch bản. Diễn viên còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Street Justice, Colony, The Shield, Chicago Justice và Brothers.

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ lồng tiếng cho nhân vật Combat Carl trong Toy Story 4 (2019). Gần đây nhất, ông được đề cử giải Primetime Emmy hạng mục Nam diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, cho series The Mandalorian (2019-2023).

Carl Weathers trong phim "Rocky". Ảnh: Chartoff-Winkler Productions

Carl Weathers sinh ngày 14/1/1948 tại New Orleans (Mỹ). Diễn viên từng chơi bóng bầu dục ở Đại học bang San Diego, giành chiến thắng ở giải đấu Pasadena Bowl năm 1969.

Năm 1970, nghệ sĩ ký hợp đồng với đội Oakland Raiders theo dạng thi đấu tự do, chơi tám trận ở Giải Bóng bầu dục Quốc gia NFL với vị trí hậu vệ trong hai mùa giải. Ông còn chơi nhiều môn như boxing, bóng đá, đấu vật và thể dục dụng cụ.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Weathers theo học ngành nghệ thuật sân khấu. Sau thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Weathers chuyển hướng sang diễn xuất, nhận những vai nhỏ trong các bộ phim của đạo diễn Arthur Marks.

Weathers trải qua ba cuộc hôn nhân. Năm 1973, diễn viên kết hôn Mary Ann Castle, có hai con trai Jason và Matthew. Cả hai ly dị 10 năm sau đó. Từ năm 1984 đến 2006, ông yêu Rhona Unsell. Một năm sau, nghệ sĩ cưới Jennifer Peterson, chia tay năm 2009.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)